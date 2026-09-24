सुनीता आहूजा: शादी में अनबन के बीच गोविंदा की पत्नी ने क्यों लिया शाहरुख का नाम? चीची से रिश्ते पर कही ये बात

इस काल्पनिक स्थिति के लिए शाहरुख खान को चुना

हाल ही में एक टॉक शो में सुनीता आहूजा ने इंडस्ट्री के अपने साथियों में शाहरुख खान को अपनी पहली पसंद बताया। दरअसल, सुनीता आहूजा हाल ही में टॉक शो 'व्हाई नॉट विद MNL' के सीजन 3 में शामिल हुईं। सुनीता से रैपिड-फायर सेगमेंट के दौरान इंडस्ट्री के तीन चर्चित सितारों का नाम लेते हुए एक मजेदार काल्पनिक स्थिति के बारे में पूछा गया।

सुनीता से काल्पनिक 'वन नाइट स्टैंड' के लिए शाहरुख खान, शाहिद कपूर और हर्षवर्धन राणे में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया। गोविंदा की पत्नी ने बेझिझक शाहरुख खान का नाम लिया। साथ ही उन्होंने कहा, 'आप कुछ भी पूछिए। मेरी पहली पसंद हमेशा शाहरुख खान ही होंगे'।