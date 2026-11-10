{"_id":"6af33dcff46d2c833b0f88a9","slug":"bharti-siingh-shared-her-memories-related-to-brother-on-bhai-dooj-in-recent-interview-2026-11-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"इंटरव्यू: 'भाई से फ्रॉक, जींस और कॉमिक्स मांगती थी', कॉमेडियन भारती सिंह ने भाई दूज पर सुनाए बचपन के किस्से","category":{"title":"Celebs Interviews","title_hn":"साक्षात्कार","slug":"celebs-interviews"}}

विज्ञापन भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते में छिपे प्यार, अपनापन और पुरानी यादों को फिर से ताजा करने का मौका होता है। वक्त के साथ इस रिश्ते में जिम्मेदारियां और भूमिकाएं बदल जाती हैं, लेकिन एक-दूसरे के लिए प्यार वैसा ही रहता है। कॉमेडियन-होस्ट भारती सिंह के लिए भी यह त्योहार परिवार के साथ खुशियां बांटने और रिश्तों को संजोने का मौका है। अमर उजाला से खास बातचीत में भाई दूज को लेकर भारती ने अपने बचपन, परिवार और जिंदगी में आए बदलावों से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए।

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भारती ने कहा उसने पूरी जिंदगी मुझे दिया

भारती बताती हैं कि बचपन में त्योहारों पर भाई से उनकी कई फरमाइशें होती थीं। वह कहती हैं, 'पहले तो भाई से बहुत कुछ मांगते थे। कभी फ्रॉक चाहिए, कभी जींस चाहिए तो कभी पढ़ने के लिए कॉमिक्स चाहिए। लेकिन अब बड़े हो गए हैं और खुद कमाने लगे हैं। अब मेरा मन करता है कि मैं अपने भाई को तोहफा दूं। उसने पूरी जिंदगी मुझे दिया है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार भाई ही बहन को कुछ दे। रक्षाबंधन हो या भाई दूज, मैं भी अपने भाई को गिफ्ट देती हूं। वह भी मुझे देता है।'

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भाई एक-दो हजार भी देता है तो लगता है 20 लाख मिल गए

भारती के लिए भाई का दिया हुआ छोटा-सा तोहफा भी बहुत मायने रखता है। वह कहती हैं, 'आज मैं ज्यादा कमाती हूं... लेकिन मेरा भाई जब मुझे एक-दो हजार रुपये भी देता है तो ऐसा लगता है कि 20 लाख मिल गए। उसमें जो प्यार होता है, वह बहुत खास है। मैं उसके दिए पैसे खर्च नहीं करती। उन्हें संभालकर रखती हूं। शायद भाई का वही प्यार और आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज मुझे इतना अच्छा काम मिल रहा है और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं।'

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गोला को हर त्योहार पर इंडियन कपड़े पहनने हैं

भारती के घर में अब त्योहारों की रौनक उनके बेटे गोला की वजह से भी बढ़ गई है। वह बताती हैं कि गोला को त्योहारों पर पारंपरिक कपड़े पहनने का बहुत शौक है। भारती कहती हैं, 'अब तो गोला सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता है। उसे हर त्योहार पर इंडियन कपड़े पहनने हैं। पहले हम सोचते थे कि घर में लाइटें लगा लो, लेकिन अब ध्यान रहता है कि अच्छी लाइटें लगाएं, क्योंकि बच्चों को देखना है। घर में बच्चों की चहल-पहल रहती है। गोला की वजह से त्योहारों का उत्साह और बढ़ गया है।'

बच्चों को सारी खुशियां देना चाहती हूं

भारती चाहती हैं कि उनके बच्चों को भी त्योहारों से जुड़ी वही छोटी-छोटी खुशियां मिलें, जो उन्हें अपने बचपन में मिला करती थीं। वह कहती हैं, 'बचपन में कोई एक फुलझड़ी ज्यादा दे देता था या मिठाई का एक लड्डू ज्यादा मिल जाता था तो बहुत खुशी होती थी। अब मैं अपने बच्चों को ये सारी खुशियां देना चाहती हूं। चाहती हूं कि उन्हें खूब मजा आए... वे समझें कि उनके माता-पिता उनसे कितना प्यार करते हैं। होली पर पिचकारी लाना, दिवाली पर फुलझड़ियां और त्योहारों पर नए कपड़े दिलाना, मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। इन छोटी-छोटी चीजों में ही बहुत खुशी है।'

भारती ने बताया हर्ष कहते हैं कंजूसी मत करो

त्योहारों पर भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के बीच भी खूब हंसी-मजाक होता है। खासकर गिफ्ट की खरीदारी को लेकर दोनों की राय अलग होती है। भारती बताती हैं, 'हर्ष को लगता है कि अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो अच्छा ही देना चाहिए। वह कहते हैं कि कंजूसी मत करो। मेरा कहना होता है कि भाई, सारा पैसा थोड़ी उड़ा देना। इस बात पर हमारी नोकझोंक चलती रहती है।'