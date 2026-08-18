{"_id":"6af365de04f682906c06d80e","slug":"ar-rahman-gurgaon-concert-postponed-for-some-reason-organisers-cite-last-minute-developments-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ए.आर. रहमान: क्यों स्थगित हुआ संगीतकार का गुरुग्राम कॉन्सर्ट? आयोजकों ने बताई वजह; दिया फैंस के सवाल का जवाब","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन संगीतकार और गायक ए.आर. रहमान का दिल्ली-एनसीआर में होने वाला कॉन्सर्ट को आधिकारिक तौर पर स्थगित कर दिया गया है। यह कॉन्सर्ट उनके 'वंडरमेंट टूर' का हिस्सा था और गुड़गांव के बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित होने वाला था। जिन फैंस ने जनरल स्टैंडिंग के लिए 2499 रुपये से लेकर प्रीमियम VIP डेक के लिए 150000 रुपये तक खर्च किए थे, उन्हें कॉन्सर्ट रद्द होने का ईमेल मिल गया है। बताया जाता है कि फैंस के पैसे भी वापस कर दिए गए हैं।

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आयोजक ने जारी किया बयान

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कॉन्सर्ट के मुख्य राष्ट्रीय आयोजक ईवा लाइव ने कॉन्सर्ट के रद्द होने को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इसे कुछ गंभीर घटनाक्रमों की वजह से स्थगित किया गया है, जिन्हें टाला नहीं जा सकता था। कॉन्सर्ट को अगले साल के लिए टाल दिया गया है, हालांकि नई तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है।

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डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो ने की पुष्टि

इस बीच टिकटिंग पार्टनर डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो ने भी शो को रद्द करने की जानकारी दी है। निराश फैंस के सवालों का जवाब देते हुए, प्लेटफॉर्म के आधिकारिक सपोर्ट हैंडल डिस्ट्रिक्ट केयर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'हम समझते हैं कि यह खबर कितनी निराशाजनक है, खासकर तब जब आप इस कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दुर्भाग्य से 21 नवंबर को दिल्ली में होने वाला ए.आर. रहमान का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया है। हमें इस बात का गहरा खेद है कि चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकीं। हम आपको हुई निराशा के लिए माफी मांगते हैं।'

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कई कॉन्सर्ट टले

रहमान के टूर के कई कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। रिदम बॉक्स इंडिया के एक इंस्टाग्राम अपडेट के अनुसार, संगीतकार के कोलकाता दौरे को, जो पहले 11 जनवरी के लिए तय था अब 11 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है।