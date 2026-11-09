{"_id":"6af1a7d9290fe21278053868","slug":"bhai-dooj-2026-from-saif-ali-khan-soha-ali-khan-to-sonam-and-harshvardhan-kapoor-these-brother-sister-due-acti-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भाई दूज: सैफ-साेहा से अनन्या-अहान तक, परदे पर छाई भाई-बहनों की यह जोड़ी, कोई सुपरस्टार तो कोई बना डायरेक्टर","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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इनमें से कोई फिल्मों में अभिनय कर रहा है, तो कोई कैमरे के पीछे रहकर सिनेमा को नई दिशा दे रहा है। आइए भाई दूज के खास मौके पर जानते हैं बॉलीवुड की ऐसी ही भाई-बहनों की जोड़ियों के बारे में। विज्ञापन भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। आम परिवारों की तरह बॉलीवुड में भी भाई-बहनों के बीच खास बॉन्डिंग देखने को मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्मी दुनिया में कई ऐसी जोड़ियां हैं, जिनमें भाई और बहन दोनों ही मनोरंजन जगत का हिस्सा हैं।

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सैफ अली खान और सोहा अली खान

पटौदी परिवार के सैफ अली खान और सोहा अली खान बॉलीवुड के चर्चित भाई-बहनों में शामिल हैं। दोनों दिवंगत क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बच्चे हैं। दोनों ने अभिनय की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है।



सैफ अली खान ने 1993 में फिल्म 'परंपरा' से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद वह 'दिल चाहता है', 'कल हो ना हो', 'हम तुम', 'ओमकारा', 'रेस' और 'तान्हाजी' जैसी फिल्मों में नजर आए।



दूसरी तरफ सोहा अली खान ने 2004 में फिल्म 'दिल मांगे मोर' से अभिनय की शुरुआत की। वह 'रंग दे बसंती', 'खोया खोया चांद' और 'तुम मिले' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। दोनों भाई-बहन ने अपनी-अपनी जगह बनाई है और फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं।

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सारा अली खान और इब्राहिम अली खान

सैफ अली खान और अमृता सिंह के बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान भी बॉलीवुड की नई पीढ़ी की चर्चित भाई-बहन की जोड़ी हैं। सारा ने 2018 में फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वह 'सिंबा', 'अतरंगी रे', 'जरा हटके जरा बचके', 'ऐ वतन मेरे वतन' और 'मेट्रो... इन दिनों' जैसी फिल्मों में नजर आईं।



वहीं, इब्राहिम ने पहले करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इसके बाद 2025 में फिल्म 'नादानियां' से बतौर अभिनेता अपना डेब्यू किया।



इसी साल वह 'सरजमीन' में भी दिखाई दिए। सारा और इब्राहिम की बॉन्डिंग अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। सारा कई मौकों पर अपने छोटे भाई के लिए प्यार और समर्थन जाहिर कर चुकी हैं।



सैफ अली खान और अमृता सिंह के बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान भी बॉलीवुड की नई पीढ़ी की चर्चित भाई-बहन की जोड़ी हैं। सारा ने 2018 में फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वह 'सिंबा', 'अतरंगी रे', 'जरा हटके जरा बचके', 'ऐ वतन मेरे वतन' और 'मेट्रो... इन दिनों' जैसी फिल्मों में नजर आईं।वहीं, इब्राहिम ने पहले करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इसके बाद 2025 में फिल्म 'नादानियां' से बतौर अभिनेता अपना डेब्यू किया।इसी साल वह 'सरजमीन' में भी दिखाई दिए। सारा और इब्राहिम की बॉन्डिंग अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। सारा कई मौकों पर अपने छोटे भाई के लिए प्यार और समर्थन जाहिर कर चुकी हैं।

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सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर

अनिल कपूर के बच्चे सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर भी बॉलीवुड के चर्चित भाई-बहन हैं। सोनम ने 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'सांवरिया' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'रांझणा', 'भाग मिल्खा भाग', 'नीरजा', 'प्रेम रतन धन पायो' और 'वीरे दी वेडिंग' जैसी फिल्मों में काम किया।



वहीं, हर्षवर्धन कपूर ने 2016 में फिल्म 'मिर्जिया' से डेब्यू किया। इसके बाद वह 'भावेश जोशी सुपरहीरो' और 'थार' जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। दोनों ने अभिनय की दुनिया में अपने-अपने तरीके से पहचान बनाई है। सोनम जहां कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही हैं, वहीं हर्षवर्धन ने लीक से हटकर किरदारों को चुनने की कोशिश की है।

हुमा कुरैशी और साकिब सलीम

हुमा कुरैशी और साकिब सलीम की जोड़ी भी इस लिस्ट में खास जगह रखती है। दोनों सगे भाई-बहन हैं और मनोरंजन जगत में सक्रिय हैं। हुमा ने अनुराग कश्यप की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद वह 'डेढ़ इश्किया', 'बदलापुर', 'जॉली एलएलबी 2' और वेब सीरीज 'महारानी' में नजर आईं।



दूसरी तरफ साकिब सलीम ने फिल्म 'मुझसे फ्रैंडशिप करोगे' से अभिनय की शुरुआत की। वह 'मेरे डैड की मारुति', 'हवा हवाई', 'रेस 3' और '83' जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों भाई-बहन ने मिलकर प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रखा है। दोनों ने 'सेलिम सिब्लिंग्स' के नाम से अपना प्रोडक्शन बैनर शुरू किया और फिल्म 'डबल एक्सएल' के निर्माण से जुड़े रहे।

फरहान अख्तर और जोया अख्तर

फरहान अख्तर और जोया अख्तर बॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली भाई-बहनों में गिने जाते हैं। दोनों मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर और हनी ईरानी के बच्चे हैं। फरहान अभिनेता होने के साथ-साथ निर्देशक, निर्माता और गायक भी हैं। उन्होंने 'दिल चाहता है', 'लक्ष्य', 'डॉन' और 'रॉक ऑन!!' जैसी फिल्मों के जरिए अपनी पहचान बनाई।



वहीं, जोया अख्तर ने निर्देशन की दुनिया में अपनी अलग जगह बनाई है। उन्होंने 'लक बाय चांस' से निर्देशन की शुरुआत की। इसके बाद 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा', 'दिल धड़कने दो', 'गली बॉय' और 'द आर्चीज' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया।



दोनों भाई-बहन कई प्रोजेक्ट्स में साथ भी काम कर चुके हैं। फरहान ने जोया की फिल्म 'लक बाय चांस' में अभिनय किया था। इस जोड़ी की खासियत यह है कि दोनों ने सिनेमा के अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा साबित की है।