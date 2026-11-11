रामायण बॉक्स ऑफिस: छठे दिन भी कायम रणबीर कपूर की फिल्म का दबदबा, वर्ल्डवाइड आंकड़ा 800 करोड़ के पार

'रामायण' की कमाई में छह दिनों बाद भी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। फिल्म ने सोमवार को भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला पहला सोमवार दर्ज किया था। इसके बाद मंगलवार को भाई दूज की छुट्टी का भी फिल्म को फायदा मिला। त्योहार, वीकडे टिकटों पर मिलने वाली छूट और दर्शकों के अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से सिनेमाघरों में भीड़ बनी हुई है।हालांकि, मंगलवार की कमाई सोमवार के मुकाबले करीब 12.5 फीसदी कम रही। सोमवार को फिल्म ने 107.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, जबकि मंगलवार को यह आंकड़ा 94.10 करोड़ रुपये रहा।छठे दिन फिल्म ने भारत में सभी भाषाओं को मिलाकर 94.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसमें सबसे बड़ा योगदान हिंदी वर्जन का रहा। हिंदी में फिल्म ने 76 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, कन्नड़ में 7.75 करोड़, तेलुगु में 4 करोड़, तमिल में 3.60 करोड़ और मलयालम में 2.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ। देशभर में फिल्म के 24 हजार से ज्यादा शो चलाए गए।