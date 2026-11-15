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‘किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है’: इंदौर कॉन्सर्ट में दिलजीत ने जताया विरोध, स्टेज से कही यह बड़ी बात

Sun, 15 Nov 2026 11:38 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 15 Nov 2026 11:38 PM IST
सार

  • पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने 'ऑरॉ टूर' को लेकर चर्चा में हैं। 
  • आज इंदौर में उनका कॉन्सर्ट हुआ है। 
  • उन्होंने दावा किया कि उन्हें इंदौर में परफॉर्म करने से रोकने की कोशिशें की गईं।

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Diljit dosanjh viral video from indore concert was barred from singing some songs during concert
दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh

विस्तार
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पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने 'ऑरा टूर' को लेकर चर्चा में हैं। आज इंदौर में उनका कॉन्सर्ट हुआ है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इंदौर में परफॉर्म करने से रोकने की कोशिशें की गईं। मगर उन्होंने अपने फैंस से किया वादा निभाया और बिना किसी डर के शहर पहुंचे। उन्होंने मशहूर शेर भी सुनाया, 'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।'
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Diljit dosanjh viral video from indore concert was barred from singing some songs during concert
दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh
दिलजीत ने सुनाया राहत इंदौरी का शेर
दोसांझ ने अपने लाइव कॉन्सर्ट की शुरुआत दर्शकों से 'जय श्री महाकाल' का नारा लगवाने के साथ की। दिलजीत ने मंच से कहा, 'ये नहीं गाना वो नहीं गाना ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। हमारे मुंह से जो निकले, वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। अगर खिलाफ है, तो होने दो कोई जान थोड़ी है। ये सब धुआं है आसमन थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मगर हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।'
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दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh
दिलजीत को विरोध का सामना करना पड़ा
दिलजीत ने दर्शकों से कहा, 'देखिए यह महाकाल की धरती है और यहां आने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम पहले भी नहीं डरे थे और आज भी नहीं डर रहे हैं। आपके डरने का तो सवाल ही नहीं उठता! आपकी ताकत ही हमें आज यहां तक लाई है।'

42 वर्षीय गायक ने दावा किया कि इंदौर आने पर उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने फैंस से किए गए वादे को निभाने का फैसला किया।
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दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh
वादा निभाते हैं दिलजीत
उन्होंने कहा, 'हालांकि मुझे यहां आने से रोकने की कई कोशिशें की गईं, फिर भी मैं आया। एक बार जब मैं किसी से कह देता हूं कि मैं आऊंगा, तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। तमाम पाबंदियों के बावजूद, मैं यहां खड़ा हूं।'

दिलजीत के कॉन्सर्ट को मिली धमकी
इससे पहले, इंदौर के मेयर कार्यालय, तीन बैंकों और तीन निजी स्कूलों को ईमेल भेजे गए थे, जिनमें दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट में बम धमाके करने की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच के बाद पुलिस ने इन संदेशों को शुरुआती तौर पर फर्जी बताया।

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