इंटरव्यू: 'बड़े घरों के बाकी कमरों में इंसान का ईगो सोता है', बोले पंकज त्रिपाठी, शादी की उम्र पर कही ये बात

सोशल मीडिया पर सबको देनी है रिलेशनशिप की सलाह

पंकज त्रिपाठी की पत्नी से बातचीत करते हुए मोबाइल देखने वाली वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। लोगों ने इस वीडियो के आधार पर उनके रिश्ते और बॉडी लैंग्वेज तक पर सलाह देनी शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर इस तरह की राय देने वालों को लेकर पंकज कहते हैं, 'देखिए, डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है। यहां हर किसी के पास अपनी राय है और हर कोई अपनी राय रखता है। अब यहां सब लोग मोटिवेशनल स्पीकर ही हैं। मोटिवेट होने वालों की संख्या कम हो गई है।

अगर आप किसी विषय के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, आपने उस विषय की पढ़ाई की है और फिर अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल मैं भी देखता हूं कि एक ही किस्म का कंटेंट 50 लोग बना रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ओरिजिन किसका है, ओरिजिनल थॉट कहां से आया है। यह सब सिर्फ व्यूज के लिए हो रहा है।

हमारा भी ओपिनियन और विचार बहुत सारी साहित्य की किताबें, लिटरेचर और क्लासेज करने के बाद बनते हैं। हम पांच अलग-अलग वे ऑफ एक्टिंग को देखते हैं, लोगों के पांच तरीके पढ़ते हैं। उनमें से जो एलिमेंट हमें अच्छा लगता है, उसे लेकर अपना छठा तरीका बनाते हैं। वही हमारी मौलिकता है। अगर आप मौलिक हैं, ओरिजिनल हैं तो बिल्कुल कंटेंट बनाइए और लोग उसे देखें।'