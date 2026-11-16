वायरल वीडियो: पति के निधन के बाद किस हाल में नजर आईं मौसमी चटर्जी? यूजर्स ने की जिंदादिली की तारीफ

नेटिजंस बोले- 'इस मुश्किल वक्त में भी इतनी हिम्मत'

अभिनेत्री के इस वीडियो पर नेटिजंस कमेंट कर रहे हैं। सुभाष घई ने भी टिप्पणी की है और लिखा है, 'बाबू जयंत मुखर्जी के लिए मेरी प्रार्थनाएं, जिन्होंने मेरे साथ फिल्म 'उमंग' (1971) में एक एक्टर के तौर पर काम किया था। सच में वे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी शानदार इंसान थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे'। कुछ यूजर्स मौसमी चटर्जी के हौसले की तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं, 'आप जिंदादिल शख्सियत हो'। एक यूजर ने लिखा है, 'मुश्किल समय में इतनी हिम्मत। ईश्वर आप पर कृपा करें। आप इसी तरह मजबूत बनी रहिएगा'। एक यूजर ने लिखा है, 'वे जानती है कि अपने दुख को अपने अंदर कैसे रखना है'।



