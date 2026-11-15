{"_id":"6af91e8f1bca8d6c230cd0a0","slug":"ramayana-box-office-collection-day-10-ranbir-kapoor-yash-movie-cross-over-1200-cr-worldwide-2026-11-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण बॉक्स ऑफिस: रणबीर-यश की फिल्म ने 10वें दिन की 'एनिमल' से दोगुना कमाई, वर्ल्डवाइड आंकड़ा 1200 करोड़ के पार","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



फिल्म ने न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि दुनियाभर में भी 1200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात यह है कि दसवें दिन की कमाई के मामले में फिल्म ने रणबीर कपूर की पिछली रिलीज 'एनिमल' को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। विज्ञापन बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' का दबदबा देखने को मिल रहा है। रिलीज के साथ ही दर्शकों के बीच चर्चा बटोर रही इस माइथोलॉजिकल फिल्म की कमाई में दूसरे शनिवार को जबरदस्त उछाल आया है।

Trending Videos

कितना हुआ 'रामायण' का कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे शनिवार यानी रिलीज के दसवें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 72.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। यह शुक्रवार की कमाई के मुकाबले 51.6 फीसदी की बढ़ोतरी है।



शुक्रवार को फिल्म ने भारत में 48.10 करोड़ रुपये कमाए थे। इस शानदार उछाल के साथ फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 685.60 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 819.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

विज्ञापन

हिंदी वर्जन ने की सबसे ज्यादा कमाई

फिल्म की शनिवार की कमाई में हिंदी वर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा। हिंदी में फिल्म ने 18,557 शोज के जरिए 53.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके बाद कन्नड़ वर्जन ने 893 शोज से 5.40 करोड़ रुपये कमाए।



मलयालम और तमिल वर्जन ने 4.75-4.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया। मलयालम के 1,127 और तमिल के 1,290 शोज हुए। वहीं, तेलुगु वर्जन ने 1,584 शोज के जरिए 4.25 करोड़ रुपये कमाए।



पांचों भाषाओं को मिलाकर शनिवार को फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 45.5 फीसदी रही। भाषाओं के हिसाब से देखें तो मलयालम वर्जन की ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा 83 फीसदी रही। तमिल में यह आंकड़ा 62.5 फीसदी और कन्नड़ में 58.8 फीसदी दर्ज किया गया। हिंदी की ऑक्यूपेंसी 41.9 फीसदी, जबकि तेलुगु की 39.1 फीसदी रही।

विज्ञापन

विदेशों में भी फिल्म का जलवा

घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है। दसवें दिन विदेशों से फिल्म ने करीब 30 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 408.50 करोड़ रुपये पहुंच गया है। भारत के 819.50 करोड़ रुपये के ग्रॉस कलेक्शन को मिलाकर फिल्म की दुनियाभर में कुल कमाई 1,228 करोड़ रुपये हो गई है।



फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई में भारतीय बाजार की हिस्सेदारी 66.7 फीसदी है, जबकि विदेशी बाजारों से 33.3 फीसदी कमाई हुई है। शनिवार को फिल्म का प्रति शो औसत कलेक्शन 32,454 रुपये रहा।