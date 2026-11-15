रामायण बॉक्स ऑफिस: रणबीर-यश की फिल्म ने 10वें दिन की 'एनिमल' से दोगुना कमाई, वर्ल्डवाइड आंकड़ा 1200 करोड़ के पार
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Sun, 15 Nov 2026 08:23 AM IST
सार
- 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।
- इसमें रणबीर ने भगवान 'राम', साई पल्लवी ने माता 'सीता' और यश ने 'रावण' का किरदार निभाया है।
- नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म दो भागों में आएगी और इसका दूसरा पार्ट 2027 या 2028 में आ सकता है।
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विस्तार
बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' का दबदबा देखने को मिल रहा है। रिलीज के साथ ही दर्शकों के बीच चर्चा बटोर रही इस माइथोलॉजिकल फिल्म की कमाई में दूसरे शनिवार को जबरदस्त उछाल आया है।
फिल्म ने न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि दुनियाभर में भी 1200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात यह है कि दसवें दिन की कमाई के मामले में फिल्म ने रणबीर कपूर की पिछली रिलीज 'एनिमल' को भी काफी पीछे छोड़ दिया है।
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फिल्म ने न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि दुनियाभर में भी 1200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात यह है कि दसवें दिन की कमाई के मामले में फिल्म ने रणबीर कपूर की पिछली रिलीज 'एनिमल' को भी काफी पीछे छोड़ दिया है।
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कितना हुआ 'रामायण' का कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे शनिवार यानी रिलीज के दसवें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 72.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। यह शुक्रवार की कमाई के मुकाबले 51.6 फीसदी की बढ़ोतरी है।
शुक्रवार को फिल्म ने भारत में 48.10 करोड़ रुपये कमाए थे। इस शानदार उछाल के साथ फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 685.60 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 819.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे शनिवार यानी रिलीज के दसवें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 72.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। यह शुक्रवार की कमाई के मुकाबले 51.6 फीसदी की बढ़ोतरी है।
शुक्रवार को फिल्म ने भारत में 48.10 करोड़ रुपये कमाए थे। इस शानदार उछाल के साथ फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 685.60 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 819.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
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हिंदी वर्जन ने की सबसे ज्यादा कमाई
फिल्म की शनिवार की कमाई में हिंदी वर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा। हिंदी में फिल्म ने 18,557 शोज के जरिए 53.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके बाद कन्नड़ वर्जन ने 893 शोज से 5.40 करोड़ रुपये कमाए।
मलयालम और तमिल वर्जन ने 4.75-4.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया। मलयालम के 1,127 और तमिल के 1,290 शोज हुए। वहीं, तेलुगु वर्जन ने 1,584 शोज के जरिए 4.25 करोड़ रुपये कमाए।
पांचों भाषाओं को मिलाकर शनिवार को फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 45.5 फीसदी रही। भाषाओं के हिसाब से देखें तो मलयालम वर्जन की ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा 83 फीसदी रही। तमिल में यह आंकड़ा 62.5 फीसदी और कन्नड़ में 58.8 फीसदी दर्ज किया गया। हिंदी की ऑक्यूपेंसी 41.9 फीसदी, जबकि तेलुगु की 39.1 फीसदी रही।
फिल्म की शनिवार की कमाई में हिंदी वर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा। हिंदी में फिल्म ने 18,557 शोज के जरिए 53.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके बाद कन्नड़ वर्जन ने 893 शोज से 5.40 करोड़ रुपये कमाए।
मलयालम और तमिल वर्जन ने 4.75-4.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया। मलयालम के 1,127 और तमिल के 1,290 शोज हुए। वहीं, तेलुगु वर्जन ने 1,584 शोज के जरिए 4.25 करोड़ रुपये कमाए।
पांचों भाषाओं को मिलाकर शनिवार को फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 45.5 फीसदी रही। भाषाओं के हिसाब से देखें तो मलयालम वर्जन की ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा 83 फीसदी रही। तमिल में यह आंकड़ा 62.5 फीसदी और कन्नड़ में 58.8 फीसदी दर्ज किया गया। हिंदी की ऑक्यूपेंसी 41.9 फीसदी, जबकि तेलुगु की 39.1 फीसदी रही।
विदेशों में भी फिल्म का जलवा
घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है। दसवें दिन विदेशों से फिल्म ने करीब 30 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 408.50 करोड़ रुपये पहुंच गया है। भारत के 819.50 करोड़ रुपये के ग्रॉस कलेक्शन को मिलाकर फिल्म की दुनियाभर में कुल कमाई 1,228 करोड़ रुपये हो गई है।
फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई में भारतीय बाजार की हिस्सेदारी 66.7 फीसदी है, जबकि विदेशी बाजारों से 33.3 फीसदी कमाई हुई है। शनिवार को फिल्म का प्रति शो औसत कलेक्शन 32,454 रुपये रहा।
घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है। दसवें दिन विदेशों से फिल्म ने करीब 30 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 408.50 करोड़ रुपये पहुंच गया है। भारत के 819.50 करोड़ रुपये के ग्रॉस कलेक्शन को मिलाकर फिल्म की दुनियाभर में कुल कमाई 1,228 करोड़ रुपये हो गई है।
फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई में भारतीय बाजार की हिस्सेदारी 66.7 फीसदी है, जबकि विदेशी बाजारों से 33.3 फीसदी कमाई हुई है। शनिवार को फिल्म का प्रति शो औसत कलेक्शन 32,454 रुपये रहा।
दसवें दिन 'एनिमल' से कितनी आगे निकली 'रामायण'?
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' से तुलना करें, तो 'रामायण' ने कमाई के मामले में बड़ा अंतर बना लिया है। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी 'एनिमल' ने रिलीज के दसवें दिन भारत में 36 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। वहीं, 'रामायण' ने इसी दिन 72.90 करोड़ रुपये कमाए हैं। यानी रणबीर की इस नई फिल्म ने दसवें दिन 'एनिमल' के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा कमाई की।
इन फिल्मों को छोड़ा पीछे
'रामायण' ने अब शाहरुख खान की 'जवान' ( 643.87 करोड़) और राजकुमार राव की 'स्त्री 2' (625.27 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले फिल्म ने शाहरुख खान की 'पठान' और रणबीर कपूर की पिछली रिलीज 'एनिमल' की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया था।
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' से तुलना करें, तो 'रामायण' ने कमाई के मामले में बड़ा अंतर बना लिया है। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी 'एनिमल' ने रिलीज के दसवें दिन भारत में 36 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। वहीं, 'रामायण' ने इसी दिन 72.90 करोड़ रुपये कमाए हैं। यानी रणबीर की इस नई फिल्म ने दसवें दिन 'एनिमल' के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा कमाई की।
इन फिल्मों को छोड़ा पीछे
'रामायण' ने अब शाहरुख खान की 'जवान' ( 643.87 करोड़) और राजकुमार राव की 'स्त्री 2' (625.27 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले फिल्म ने शाहरुख खान की 'पठान' और रणबीर कपूर की पिछली रिलीज 'एनिमल' की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया था।