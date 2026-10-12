नुसरत भरूचा: सर्जरी के बाद कैसा है हाल? अस्पताल से साझा किया वीडियो; जानें क्यों किया शाहरुख-काजोल का जिक्र
Nushrratt Bharuccha Health Update: अभिनेत्री नुसरत भरूचा हाल ही में बाली में हादसे का शिकार हो गईं थीं। वे अस्पताल में भर्ती हैं और उपचार चल रहा है। इस बीच नुसरत ने अस्पताल से एक वीडियो शेयर कर अपनी सेहत का हाल बताया है।
विस्तार
दर्द में मुस्कुराना कोई नुसरत भरूचा से सीख सकता है। अभिनेत्री बीते दिनों बाली में हादसे का शिकार हो गईं थीं। उन्हें गंभीर चोट लगी। नुसरत की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी वे मुस्कराना नहीं भूली हैं। अस्पताल से उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है। इसमें अपना हेल्थ अपडेट साझा किया है।
काजोल और शाहरुख का किया जिक्र
नुसरत भरूचा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वे अस्पताल के बिस्तर पर हैं। अस्पताल के स्टाफ उन्हें खाना खिला रहे हैं। वहीं, अभिनेत्री टेलीविजन देख रही हैं। इस पर गाना चल रहा है, 'रंग दे तू मोहे गेरुआ'। यह गाना काजोल और शाहरुख खान पर फिल्माया गया है। इस गाने को देख नुसरत के चेहरे पर मुस्कान तैर आई है।
बोलीं- 'धीरे-धीरे ठीक हो रही हूं'
अभिनेत्री ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'और बस ऐसे ही, शाहरुख खान और काजोल मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। यह याद दिलाते हुए कि चीजें बेहतर होती हैं। धीरे-धीरे... हमेशा होती हैं। धीरे-धीरे ठीक हो रही हूं। ढेर सारे सपने देख रही हूं'।
इससे पहले कहा था- 'पिक्चर अभी बाकी है दोस्त'
बता दें कि अभिनेत्री नुसरत भरूचा का मुंबई के एक अस्पताल में उपचार हो रहा है। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बाद उनकी सर्जरी हुई है। आज सेहत में सुधार को लेकर उनकी सकारात्मक पोस्ट से फैंस को खुशी मिली है। इससे पहले बीते शनिवार को नुसरत भरूचा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी। इस फोटो में खास मेडिकल चेयर नजर आ आई।
फोटो के साथ नुसरत ने एक प्रेरणादायक कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, 'मैं हमेशा से डूबते सूरज को देखने के पीछे भागती रही हूं, लेकिन अब मेरा नजरिया बदल गया है। लेकिन, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।'