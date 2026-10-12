नुसरत भरूचा: सर्जरी के बाद कैसा है हाल? अस्पताल से साझा किया वीडियो; जानें क्यों किया शाहरुख-काजोल का जिक्र

काजोल और शाहरुख का किया जिक्र

नुसरत भरूचा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वे अस्पताल के बिस्तर पर हैं। अस्पताल के स्टाफ उन्हें खाना खिला रहे हैं। वहीं, अभिनेत्री टेलीविजन देख रही हैं। इस पर गाना चल रहा है, 'रंग दे तू मोहे गेरुआ'। यह गाना काजोल और शाहरुख खान पर फिल्माया गया है। इस गाने को देख नुसरत के चेहरे पर मुस्कान तैर आई है।







बोलीं- 'धीरे-धीरे ठीक हो रही हूं'

अभिनेत्री ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'और बस ऐसे ही, शाहरुख खान और काजोल मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। यह याद दिलाते हुए कि चीजें बेहतर होती हैं। धीरे-धीरे... हमेशा होती हैं। धीरे-धीरे ठीक हो रही हूं। ढेर सारे सपने देख रही हूं'।