अनिल रविपुड़ी ने सेट से साझा की तस्वीरें

फिल्म के निर्देशक अनिल रविपुड़ी ने ट्विटर बालकृष्ण के साथ सेट से कुछ बीटीएस तस्वीरें साझा कीं और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। अभिनेता को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, ‘जन्मदिन मुबारक हो बालकृष्ण। #भगवंस केसरी की शूटिंग के दौरान आपके साथ यह जर्नी इतनी यादगार है कि मैं इसे मैं याद बनाकर आगे के लिए रखना चाहता हूं। फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बेहतरीन चीजें आपसे सीखने को मिली।’





నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 🤗

The journey with you during the shoot process of #BhagavanthKesari is so memorable which I cherish for the rest of my life sir,

Learned many great things and humbled with your amazing treatment always❤️ #HappyBirthdayNBK