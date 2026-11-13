Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   diljit dosanjh ahmedabad concert will exclude songs under child protection

दिलजीत दोसांझ : इंदौर के बाद अहमदाबाद कॉन्सर्ट में भी नहीं सुनाई देंगे यह गाने, DCPO ने पुलिस से लगाई गुहार

Fri, 13 Nov 2026 12:39 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Fri, 13 Nov 2026 12:39 PM IST
सार

  • दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट जल्द अहमदाबाद में होने वाला है। 
  • इंदौर की तरह यहां भी कुछ गानों को लेकर रोक लगाई गई है। 
  • इस खबर में जानिए डीसीपीओ ने पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाई। 

विज्ञापन
diljit dosanjh ahmedabad concert will exclude songs under child protection
दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम @diljitdosanjh

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बीते दिनों सिंगर दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट में आयोजकों से सामने कई शर्ते रखी गई थीं। अब गुजरात के अहमदाबाद में होने वाले आगामी कॉन्सर्ट के लिए भी प्रशासन नियमों के पालन पर ध्यान दे रहा है। 

विज्ञापन

विशेष गाने न गाने की चेतावनी 
अहमदाबाद के डीसीपीओ (डिस्ट्रिक्ट चाइड प्रोटेक्शन ऑफिसर) ने अपनी शिकायत में 'पटियाला पेग', '5 तारा ठीके', 'जीब विचो फीम लब्बिया' और 'जट उत्थे फायर करदा जिथे पाबंदी हथियारा दी’ जैसे गानों को गाने पर रोक लगाने के लिए कहा है। केंद्र के नशा मुक्त भारत अभियान का हवाला देते हुए पत्र में तर्क दिया गया है कि शराब और नशीली दवाओं के उपयोग का महिमामंडन करने वाले गीतों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, भले ही उनके बोल संशोधित हों।

विज्ञापन
Trending Videos

diljit dosanjh ahmedabad concert will exclude songs under child protection
दिलजीत दोसांझ - फोटो : संवाद

सिंगर के लिए इंदौर में भी यही नियम
रिपोर्ट्स के मुताबिक  इंदौर में होने वाले सिंगर के कॉन्सर्ट में आयोजकों के सामने कुछ शर्ते रखी गई हैं। अधिकारियों को कथित तौर पर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि दिलजीत ऐसे गाने न गाएं जिनका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस बारे में  महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी रजनीश सिन्हा ने कहा, ‘दिलजीत दोसांझ का संगीत कार्यक्रम 15 नवंबर को ट्वेंटी वन बिजनेस पार्क में होने वाला है। हमें चंडीगढ़ से एक पत्र मिला है जिसमें मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों या हथियारों का महिमामंडन करने वाले गीतों के बारे में बताया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, हमने आयोजकों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसे गाने न गाए जाएं, क्योंकि इनका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।’

विज्ञापन

diljit dosanjh ahmedabad concert will exclude songs under child protection
दिलजीत दोसांझ - फोटो : इस्टाग

कोर्ट के आदेश का हो रहा पालन 
यह कदम चंडीगढ़ स्थित प्रोफेसर डॉ. पंडितराव धरेनवार की शिकायत के बाद उठाया गया है, जिन्होंने शराब, ड्रग्स और बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गीतों पर बार-बार आपत्ति जताई है। इसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 22 जुलाई, 2019 को की गई उस टिप्पणी का भी उल्लेख है, जिसमें बच्चों पर उनके प्रभाव को लेकर चिंताओं के कारण शराब, ड्रग्स और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गीतों पर, लाइव प्रदर्शनों के दौरान भी, प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया था।

विज्ञापन

diljit dosanjh ahmedabad concert will exclude songs under child protection
दिलजीत दोसांझ दिल्ली कॉन्सर्ट - फोटो : इंस्टाग्राम
इंदौर कॉन्सर्ट पर दिलजीत का बयान 
कुछ समय से सोशल मीडिया पर सिंगर के इंदौर कॉन्सर्ट के कैंसल होने की खबरें चल रही थीं। इस पर दिलजीत दोसांझ मंगलवार को इंस्टाग्राम पर लाइव आए। इस दौरान उन्होंने उन अफवाहों का खंडन किया जिनमें कहा जा रहा था कि सुरक्षा कारणों से उनका आगामी इंदौर कॉन्सर्ट रद्द हो सकता है। अपने मजाकिया अंदाज में दिलजीत ने कहा, ‘15 तारीखों को इंदौर आ रहे हैं, 101 फीसदी आ रहे हैं। सबसे पहले आकर पोहा खाएंगे, फिर एनर्जी लेकर फिर चक दे फट्टे। कोई जो मर्जी बोले, मैं 15 तारीखों को जरूर मिलूंगा। आप बस मेरी बात पर विश्वास रखो।’
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed