मुकेश खन्ना: एक्टर ने साधा ध्रुव राठी पर निशाना, यूट्यूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भड़के, कहा- हिटलर की औलाद...

यू्ट्यूबर पर लगाया पैसे लेने का आरोप

मुकेश खन्ना ने आगे कहा है, 'बता दें ध्रुव राठी। हम भारतीय हैं। तुम भी हो, लेकिन तुम भारतीयता भूल चुके हो। तुम गरिमा को भूल चुके हो। भारत को सम्मान देना भूल चुके हो। आप जानते हैं देश की आबादी 140 करोड़ है। चंद लोगों को इकट्ठा करके आप मूर्खता कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं लाखों को देखकर आया हूं। आप लाखों छोड़िए, हमारे देश की जनसंख्या करोड़ो में हैं। आप कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार नहीं हुए, किडनैप किया गया है। ध्रुव राठी और दिपके के बीच समानता यह है कि सबकुछ कैमरा ऑन करके बोलेत हैं। इसमें ध्रुव राठी भी एक्सपर्ट हैं। इन्होंने जो भी बोला है, कैमरे के लिए बोला है।

अब तक तो आप सुरक्षित दायरे में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। अब भारत में आकर कह रहे हो कि बहुत अच्छा इंतजाम किया है मोदी ने। पहले आप बोलते हो कि मैं आया हूं। आप भी आइए। अब कहते हो कि मैं कॉकरोच के आंदोलन के लिए नहीं आया हूं। पैसा तो बटा है। बड़े लेवल पर बना है। आप जैसा इंसान बिना पैसे के नहीं जाएगा'।



