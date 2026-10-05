मिस्टर बीस्ट: भारत की मेहमान नवाजी ने जीता अमेरिकी यूट्यूबर का दिल; रणबीर कपूर के साथ साझा किए यात्रा के फोटोज

कब रिलीज होगी फिल्म 'रामायण'?

फिल्म 'रामायण' की बात करें तो इसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में हैं। साई पल्लवी सीता के रोल में नजर आई हैं। यश रावण के रोल में हैं। वहीं, सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका निभाते नजर आएंगे। रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नजर आएंगे। 'रामायण पार्ट वन' इस साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।