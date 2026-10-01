Prem Keetanu Movie Review: न रोमांस जमा, न कॉमेडी ने हंसाया; जानिए क्यों निराश करती है वीर पहाड़िया की फिल्म

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Movie Review प्रेम कीटाणु कलाकार वीर पहाड़िया , आफिया सैयद , अपारशक्ति खुराना , निखिल विजय और राकेश बेदी लेखक दीपक किंगरानी और गिरीश ए.डी. निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की निर्माता गौरव वर्मा रिलीज डेट 2 अक्टूबर 2026 रेटिंग 1.5 /5

विज्ञापन ‘प्रेम कीटाणु’ में दोस्ती के रास्ते प्यार तक पहुंचने की कोशिश की गई है। फिल्म में आज के युवाओं की अपनी उलझनें हैं, करियर को लेकर परेशानी हैं और रिश्तों को लेकर अलग-अलग सोच भी है। कहानी हल्के-फुल्के अंदाज में आगे बढ़ती है। लेकिन क्या वीर पहाड़िया और आफिया सैयद की जोड़ी उस प्यार को पर्दे पर महसूस करा पाती है, जिस पर पूरी कहानी टिकी है? पढ़िए फिल्म का रिव्यू...

कहानी

फिल्म की शुरुआत सुहानी (आफिया सैयद) के एक मजेदार हादसे से होती है। वह अपने पिता को गले लगाने जाती है, लेकिन गलती से विशाल (वीर पहाड़िया) को गले लगा लेती है। छोटी-सी नोकझोंक के बाद दोनों एक-दूसरे को श्राप देते हैं कि अब चार साल तक सिंगल रहेंगे।



कुछ समय बाद एक शादी में दोनों की फिर मुलाकात होती है। इस बार विशाल को एहसास होता है कि वह सुहानी को पसंद करने लगा है। कहानी में पेच तब आता है, जब सुहानी के ऑफिस में उसके साथ काम करने वाला रंजीत (अपारशक्ति खुराना) भी उसे पसंद करता है।



विशाल की अपनी जिंदगी भी कुछ खास सेट नहीं है। नौकरी की तलाश के बीच वह अमेरिका जाकर आगे पढ़ाई करना चाहता है। इसके लिए उसे पैसे जुटाने हैं। दूसरी तरफ रंजीत की नौकरी अच्छी है और वह सुहानी के सामने ज्यादा व्यवस्थित नजर आता है।



सुहानी ने भी अपने होने वाले पार्टनर को लेकर एक चेकलिस्ट बना रखी है। ऐसे में विशाल, रंजीत और सुहानी के बीच रिश्तों की यह उलझन कहानी को आगे बढ़ाती है। इस सफर में विशाल का दोस्त मगन (निखिल विजय) भी उसके साथ है।

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अभिनय

वीर पहाड़िया: फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत वीर हैं। विशाल के किरदार में न प्यार की बेचैनी दिखती है, न कॉमेडी का असर। कई बार लगता है कि विशाल को प्यार हो चुका है, बस वीर के एक्सप्रेशन तक खबर नहीं पहुंची।



वीर 31 साल के हैं और कॉलेज स्टूडेंट बने हैं। उम्र यहां समस्या नहीं है। आमिर खान ने 44 की उम्र में ‘3 इडियट्स’ में कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया था। अपने लुक और बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने इसे विश्वसनीय बनाया था। वीर यहां वह सहजता नहीं ला पाते। खासकर रोमांटिक और इमोशनल सीन में एक्सप्रेशन कई बार निराश करते हैं।



आफिया सैयद: निर्माता साजिद नाडियाडवाला की भांजी आफिया सैयद इस फिल्म से हिंदी फिल्मों में डेब्यू कर रही हैं। आफिया का काम ठीक-ठाक है। हालांकि, वीर के साथ उनकी केमिस्ट्री भी वह असर नहीं छोड़ती, जिसकी इस प्रेम कहानी को जरूरत थी।



अपारशक्ति खुराना: रंजीत के किरदार में अपारशक्ति अच्छे लगते हैं। उनका कॉरपोरेट लुक और बॉडी लैंग्वेज किरदार पर जमती है। वह न तो जरूरत से ज्यादा कुछ करते हैं... न किरदार को खींचते हैं।



निखिल विजय: अपने पंचों से निखिल भी यहां ध्यान खींचते हैं। मगन के किरदार में उनके कई डायलॉग और रिएक्शन अच्छे बैठते हैं। कुछ जगह तो वह वीर से भी ज्यादा इम्प्रेसिव लगते हैं।



राकेश बेदी: अपने अनुभव के मुताबिक सुहानी के पिता के किरदार में राकेश बेदी ठीक लगते हैं। खासकर आखिर में उनके हिस्से आए लंबे संवाद को उन्होंने संभाल लिया है।

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