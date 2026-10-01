Pooja Meri Jaan Movie Review: ‘ना’ कहने के बाद भी क्यों कटघरे में खड़ी हुईं मृणाल? एकतरफा प्यार पर बड़ा सवाल

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Movie Review पूजा मेरी जान कलाकार मृणाल ठाकुर , हुमा कुरैशी , विजय राज और विक्रम सिंह चौहान लेखक नवजोत गुलाटी और कनिष्का सिंह देव निर्देशक नवजोत गुलाटी और विपाशा अरविंद निर्माता अमर कौशिक और दिनेश विजान रिलीज डेट 1 अक्तूबर 2026 रेटिंग 2.5 /5

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सवाल सीधा है। जवाब इतना सीधा नहीं। खासकर तब, जब कहानी आगे बढ़ती है तो पूजा और अनिकेत के रिश्ते की कुछ और परतें सामने आती हैं। दोनों के बीच की दोस्ती, अनिकेत के इमोशंस और पूजा के फैसले कहानी को एक ऐसी जगह ले जाते हैं। यहीं से कहानी को लेकर कुछ सवाल उठने लगते हैं। विज्ञापन रिजेक्शन को क्राइम मान लिया जाए, तो इस देश की कितनी लड़कियों पर केस हो जाएगा? ओटीटी पर रिलीज हुई ‘पूजा मेरी जान’ की शुरुआत इसी सवाल से होती है। फिल्म एकतरफा प्यार और रिजेक्शन को लेकर समाज की सोच पर बात करती है। एक लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं करती, तो उसे उसके प्यार का जवाब देना जरूरी क्यों माना जाता है? और अगर वह मना कर दे, तो उसके बाद लड़के की जिंदगी में जो होता है, उसकी जिम्मेदारी भी क्या उसी लड़की की होगी?

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अभिनय

मृणाल ठाकुर ने पूजा को बहुत ज्यादा नाटकीय नहीं बनाया है। वह किरदार को सहज रखती हैं। पूजा के ऊपर आती परेशानी और उसके अकेले पड़ने वाले दृश्यों में उनका काम ठीक बैठता है। पूजा के कुछ फैसले खटकते हैं। इसकी वजह मृणाल का अभिनय नहीं, किरदार की लिखावट है।



हुमा कुरैशी के हिस्से में फिल्म का सबसे दिलचस्प किरदार सना आया है। वह दोस्त भी है और वकील भी। शुरुआत में उसका पूजा को लेकर नजरिया अलग है और बाद में वह उसके साथ खड़ी होती है। हुमा ने इस बदलाव को सहज रखा है। कोर्ट के कुछ दृश्यों में उनके संवाद भी असर छोड़ते हैं।



विक्रम सिंह चौहान ने अनिकेत की बेचैनी और टूटन को अच्छे से पकड़ा है। उसका किरदार जिस भावनात्मक स्थिति से गुजरता है, वह पर्दे पर दिखाई देती है।



विजय राज के जतिन त्रिवेदी को ज्यादा मजबूत दलीलें चाहिए थीं। इससे कोर्टरूम का टकराव भी ज्यादा असरदार बनता।



सुनीता राजवर भी अपने छोटे से किरदार में सहज लगती हैं।



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निर्देशन

नवजोत गुलाटी ने कहानी को सीधे मुद्दे के आसपास रखा है। अनिकेत की मौत के बाद मामला निजी रिश्ते से निकलकर सोशल मीडिया, पुलिस और अदालत तक पहुंचता है। फिल्म इस पूरे मामले में लोगों की बनाई राय को भी कहानी का हिस्सा बनाती है।



कोर्टरूम के हिस्से में वह तनाव नहीं बन पाता, जिसकी इस कहानी को जरूरत थी। यहां कहानी में दो अलग नजरिए सामने आते हैं, मगर दोनों के बीच वह तनाव नहीं बनता जो इस मामले की गंभीरता को पर्दे पर ला सके। कुछ जगह घटनाएं जल्दी-जल्दी आगे बढ़ती हैं, जिससे भावनात्मक असर कम हो जाता है।



पटकथा और लेखन

फिल्म की पटकथा पूजा और अनिकेत के रिश्ते को लेकर सबसे ज्यादा सवाल छोड़ती है। पूजा को पता है कि अनिकेत उससे प्यार करता है। इसके बावजूद वह उसके करीब बनी रहती है और अपने स्टार्टअप के लिए उससे दस लाख रुपये भी लेती है। फिल्म इन दोनों के बीच की इस जटिलता को पूरी तरह नहीं खोलती।



पूजा के दूसरे रिश्ते भी कहानी में आते हैं, मगर उनका उसके किरदार से जुड़ाव साफ नहीं हो पाता। सना का नजरिया बदलना भी जल्दी में आता है। शुरुआत में वह पूजा को जिम्मेदार मानती है और बाद में उसका केस लड़ती है। इस बदलाव को थोड़ा और समय मिलता तो किरदार ज्यादा भरोसेमंद लगता।



फिल्म के संवादों में कुछ बातें असर छोड़ती हैं, खासकर रिजेक्शन को स्वीकार करने और ‘न’ की अहमियत को लेकर। कहानी के स्तर पर इन्हीं बातों को और मजबूती की जरूरत थी।

