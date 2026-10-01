मिर्जापुर द मूवी: क्या और बड़ा होगा 'मिर्जापुर' का यूनिवर्स? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा; फैंस हुए एक्साइटेड

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हाल ही में स्क्रीन से बातचीत के दौरान गुरमीत सिंह ने फ्रेंचाइजी के भविष्य को लेकर बात की। उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले समय में 'मिर्जापुर' यूनिवर्स को और आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां अलग-अलग कहानियों के किरदार एक-दूसरे से जुड़ते नजर आएं। इस पर डायरेक्टर ने कहा कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।गुरमीत सिंह से यह भी पूछा गया कि फ्रेंचाइजी में आगे क्या देखने को मिलेगा। क्या एक और फिल्म आएगी या फिर इसे किसी दूसरे फॉर्मेट में आगे बढ़ाया जाएगा? डायरेक्टर ने फिलहाल इसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं दी।