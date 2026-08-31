'तुम्हारा साथ मेरे लिए एक तोहफा है'; मिलिंद सोमन ने 26 साल छोटी पत्नी अंकिता के जन्मदिन पर लिखा लव नोट

बोले- 'तुम जिंदगी में रोशनी हो'

मिलिंद ने आगे लिखा है, 'मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ चाहता हूं, जो तुम अपने लिए चाहती हो। मुझे पता है कि तुम हम दोनों के लिए सबसे समझदारी भरे फैसले करोगी और मैं इस साल तुम्हारे साथ हर नए अनुभव का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। तुम ही तो मेरी जिंदगी में रोशनी लाती हो'।

