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Hindi News ›   Entertainment ›   Daboo Malik backed son Amaal Mallik after controversy and  online criticism over Yeh Awarapan from Awarapan 2

'मैं एक गौरवान्वित पिता हूं'; बेटे अमाल के बचाव में आए डब्बू मलिक; जानिए 'आवारापन 2' विवाद को लेकर क्या कहा?

Mon, 31 Aug 2026 09:18 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Mon, 31 Aug 2026 09:18 AM IST
सार

Daboo Malik Backed Amaal: फिल्म 'आवारापन 2' के गाने 'ये आवारापन' को लेकर अमाल मलिक को ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे वक्त में डब्बू मलिक ने बेटे का बचाव किया है। 

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Daboo Malik backed son Amaal Mallik after controversy and  online criticism over Yeh Awarapan from Awarapan 2
अमाल मलिक-डब्बू मलिक - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक को फिल्म 'आवारापन 2' के म्यूजिक को लेकर आलोचनाएं झेलनी पड़ी हैं। आलोचना फिल्म के गाने 'ये आवारापन' को लेकर है। ऑनलाइन नेगेटिविटी को लेकर अमाल का आरोप है कि उनके काम के खिलाफ एक पेड पीआर कैंपेन चलाया गया। इस बीच अमाल के पिता डब्बू मलिक ने भी बेटे का बचाव किया है।

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क्या बोले डब्बू मलिक?
डब्बू मलिक ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने खुद को एक गौरवान्वित पिता बताया है। 'ये आवारापन' को लेकर हो रही ऑनलाइन आलोचनाओं पर डब्बू मलिक ने लिखा है, 'मैसेज भेजे गए, कॉल किए गए, नेगेटिविटी फैलाई गई। लोगों ने राय बनाई, लेकिन कभी-कभी मुश्किल हालात के बावजूद जादू हो ही जाता है। 'आवारापन 2' की पूरी टीम को बधाई'।

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डब्बू मलिक बोले- 'खुशी से झूम रहा हूं'
डब्बू मलिक ने आगे लिखा है, 'मैं एक प्राउड फादर हूं। एक बेटा, जिसने 'ये आवारापन' को अपने पिता के सफर को समर्पित किया। मैं तो अब खुशी से झूम रहा हूं।

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क्यों हो रही अमाल की आलोचना?
फिल्म 'आवारापन 2' के गाने 'ये आवारापन' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। कई संगीत प्रेमियों ने इस गाने की तुलना साल 2007 में आई मूल फिल्म 'आवारापन' के म्यूजिक से कर दी है। वहीं, इन आलोचनाओं को लेकर अमाल ने रिएक्शन देते हुए इन्हें अपने खिलाफ एक कोर्डिनेटेड कैंपेन बताया। 
अमाल ने आरोप लगाया कि उनके काम को कमतर दिखाने के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में एक पेड पीआर कैंपेन चलाया गया था। 
बता दें कि इसी बीच अमाल ने बीते दिनों म्यूजिक से कुछ दिनों का ब्रेक लेने का भी एलान किया। अमाल के मुताबिक, उन्हें अपने मन, शरीर और आत्मा को ठीक करने के लिए समय चाहिए।

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