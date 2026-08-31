'मैं एक गौरवान्वित पिता हूं'; बेटे अमाल के बचाव में आए डब्बू मलिक; जानिए 'आवारापन 2' विवाद को लेकर क्या कहा?

क्यों हो रही अमाल की आलोचना?

फिल्म 'आवारापन 2' के गाने 'ये आवारापन' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। कई संगीत प्रेमियों ने इस गाने की तुलना साल 2007 में आई मूल फिल्म 'आवारापन' के म्यूजिक से कर दी है। वहीं, इन आलोचनाओं को लेकर अमाल ने रिएक्शन देते हुए इन्हें अपने खिलाफ एक कोर्डिनेटेड कैंपेन बताया।

अमाल ने आरोप लगाया कि उनके काम को कमतर दिखाने के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में एक पेड पीआर कैंपेन चलाया गया था।

बता दें कि इसी बीच अमाल ने बीते दिनों म्यूजिक से कुछ दिनों का ब्रेक लेने का भी एलान किया। अमाल के मुताबिक, उन्हें अपने मन, शरीर और आत्मा को ठीक करने के लिए समय चाहिए।