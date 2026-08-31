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डीप फेक की शिकार हुईं ‘अर्जुन रेड्डी’ फेम एक्ट्रेस, सोशल मीडिया पर फूटा शालिनी पांडे का गुस्सा; कही यह बात

Mon, 31 Aug 2026 04:13 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Mon, 31 Aug 2026 04:13 PM IST
सार

Shalini Pandey On Her AI Video: शालिनी पांडे ने बीते दिनों अपने एआई फेक वीडियो की सोशल मीडिया पर आलोचना की। एक्ट्रेस ने इसे दुर्व्यवहार बताते हुए फैंस से खास गुजारिश की। जानें क्या लिखा एक्ट्रेस ने?

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Shalini Pandey criticized the circulation of her fake AI-generated video calling it disturbing
शालिनी पांडे - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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अभिनेत्री शालिनी पांडे ने फेक आई वीडियो मामले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह सब काफी परेशान करने वाला मामला है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस से खास अपील की है। 

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एक्ट्रेस ने क्या किया पोस्ट 

हाल ही में शालिनी पांडे का एक एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उस मामले में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा,’मैं अपने उस फर्जी, कृत्रिम रूप से बनाए गए वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूं जो इस समय ऑनलाइन प्रसारित हो रहा है।

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यह वीडियो पूरी तरह से मनगढ़ंत है और इसमें मैं नहीं हूं। मैं इस तरह के दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करती हूं और मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी के ऐसे दुरुपयोग को कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए।

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Shalini Pandey criticized the circulation of her fake AI-generated video calling it disturbing
शालिनी पांडे - फोटो : सोशल मीडिया

फैंस के की खास अपील 

आगे अपनी पोस्ट में शालिनी पांडे ने कहा, ‘यदि आपको यह वीडियो कहीं भी दिखाई दे, तो कृपया इसे साझा न करें, आगे न भेजें, डाउनलोड न करें या इस पर कोई प्रतिक्रिया न दें। इसके बजाय, कृपया इसकी तुरंत रिपोर्ट करें। मैं सभी से ज़िम्मेदारी और सावधानी बरतने का अनुरोध करता हूं, और इसके प्रसार को रोकने में मदद करने का आग्रह करता हूं, न कि इसे और अधिक लोगों तक पहुंचाने का। धन्यवाद।’

Shalini Pandey criticized the circulation of her fake AI-generated video calling it disturbing
शालिनी पांडे - फोटो : सोशल मीडिया

शालिनी पांडे वर्कफ्रंट 

एक्ट्रेस शालिनी पांडे हाल ही में धनुष की फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ में नजर आई थीं। एक्ट्रेस ने तेलुगु फिल्म ‘अर्जुन रेड्डी’ से अपने करियर की शुरुआत की थी। 2022 में रणवीर के साथ फिल्म ‘जयेशभाई जोरदार’ से उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा है।इसी साल आई फिल्म ‘राहु केतु’ और सीरीज ‘बैंडवाले’ में नजर आई हैं।

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