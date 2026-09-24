मेधा शंकर: रूमर्ड बॉयफ्रेंड की कार से उतरीं अभिनेत्री, पैप्स को देखकर चौंकी; फिर भागकर अंदर गईं; वीडियो वायरल

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अभिनेत्री मेधा शंकर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उनका नाम कॉमेडियन समय रैना से जोड़ा जा रहा है। अफवाहें थीं कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। इस बीच मेधा शंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वह एक गाड़ी से उतरते हुए नजर आ रही हैं। दावा है कि यह गाड़ी उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड समय रैना की है।