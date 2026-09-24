मेधा शंकर: रूमर्ड बॉयफ्रेंड की कार से उतरीं अभिनेत्री, पैप्स को देखकर चौंकी; फिर भागकर अंदर गईं; वीडियो वायरल
Medha Shankr Viral Video: अभिनेत्री मेधा शंकर का नाम कॉमेडियन समय रैना के साथ जोड़ा जा रहा है। इस बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो चर्चा में आ गया है।
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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मेधा शंकर एक कार से उतरती हैं और आगे बढ़ती हैं। इतने में उनकी नजर पैपराजी पर पड़ती है। उन्हें देखकर अभिनेत्री घबरा जाती हैं। इसके बाद वह दौड़ कर एक इमारत के अंदर चली जाती हैं। इस दौरान अभिनेत्री ने डेनिम जींस और फिटेड टॉप पहना है।
आपको बता दें कि समय रैना और मेधा शंकर की कथित डेटिंग की खबरें काफी वक्त से चल रही हैं। हाल ही में रेडिट पर एक पोस्ट काफी वायरल हुई। इसमें दावा किया गया कि दोनों दिसंबर में शादी करने वाले हैं। इस पोस्ट पर समय रैना ने रिएक्शन दिया था। उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में शादी की अफवाहों को खारिज किया था।
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समय रैना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शादी को लेकर चल रही अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में मेधा शंकर को टैग करते हुए लिखा, 'दिसंबर में तो मेरा इंडिया टूर है। सॉरी मेधा, हमें इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा'। वहीं मेधा शंकर ने शादी की अफवाहों को बेबुनियाद बताया था।
- मेधा शंकर ने फिल्म 2021 में 'शादीस्थान' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।
- आखिरी बार वह साल 2026 में फिल्म 'गिन्नी वेड्स सन्नी 2' में नजर आईं थीं।
- वह जल्द ही एक कॉमेडी फिल्म का हिस्सा होंगी।
- समय रैना इन दिनों शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' को होस्ट कर रहे हैं।