{"_id":"6ab40fa81fbfa46c5b08b95c","slug":"aneet-padda-hunkkaar-sehwag-rise-and-fall-2-and-parineeti-shaque-will-release-on-ott-at-this-friday-2026-09-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Friday OTT: होस्टिंग से चौंकाएंगे सहवाग, इंसाफ के लिए लड़ेंगी अनीत पड्डा, शुक्रवार को ओटीटी पर क्या है खास?","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अदाकारी से सजी फिल्म 'द वन' रिलीज होने वाली है। वहीं ओटीटी प्रेमियों के लिए यह शुक्रवार खास होने वाला है। क्योंकि इस शुक्रवार और वीकएंड पर कई बेहतरीन फिल्में और सीरीज दस्तक देने वाली हैं। आइए जानते हैं इस शुक्रवार को ओटीटी पर क्या खास रहने वाला है।

हुंकार

अनीत पड्डा और फातिमा सना शेख की अदाकारी से सजी वेब सीरीज 'हुंकार' इस हफ्ते रिलीज होने वाली है। यह कोर्टरूम ड्रामा एक टीनएजर लड़की के इर्द-गिर्द घूमता है, जो एक मशहूर आध्यात्मिक गुरु पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है। यह 25 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी।

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डोंट बी शाय

आलिया भट्ट के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'डोंट बी शाय' 25 सितंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। इसमें ऐसी लड़की की कहानी है, जिसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह समझ लिया है। मगर उसकी प्लान की गई जिंदगी में अचानक एक मोड़ आता है और सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर होने लगता है।



हनुमान अंश: फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक विशाल ने नहीं ली फीस, अब मिलेंगे इतने करोड़ रुपये

आलिया भट्ट के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'डोंट बी शाय' 25 सितंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। इसमें ऐसी लड़की की कहानी है, जिसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह समझ लिया है। मगर उसकी प्लान की गई जिंदगी में अचानक एक मोड़ आता है और सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर होने लगता है।

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'शक: ट्रस्ट नो वन'

परिणीति चोपड़ा 'शक: ट्रस्ट नो वन' से ओटीटी में डेब्यू कर रही हैं। रेनसिल डी'सिल्वा के निर्देशन में बनी इस सीरीज की कहानी एक मां की अपने खोए हुए बच्चे की 9 साल की खोज के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें सोनी राजदान, अनुप सोनी और जेनिफर विंगेट भी होंगे। यह 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

राइज एंड फॉल 2

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' का सीजन 2 ओटीटी पर आ रहा है। इस नए सीजन के होस्ट पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हैं। खबरों के मुताबिक इसमें स्वरा भास्कर, करण पटेल, प्रियंका चहर चौधरी और शहजाद पूनावाला हिस्सा ले सकते हैं। इसे अमेजन प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर 26 सितंबर 26 से देखा जा सकता है।

बकैती सीजन 2

कटारिया परिवार एक और मुश्किल का सामना करने के लिए वापस आ गया है। इस बार मामला उनके पुश्तैनी घर, 'कटारिया कुटीर' के भविष्य से जुड़ा है। अजय, अल्का और अमन के वापस आने पर दोनों परिवारों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है, जिससे उनके बीच फिर से झगड़े और उथल-पुथल शुरू हो जाती है। यह मशहूर सीरीज 25 सितंबर को जी5 पर स्ट्रीम होगी।

मैंगो पच्चा

'मैंगो पच्चा' एक एक्शन से भरपूर कन्नड़ क्राइम ड्रामा है। कहानी मैसूर में वीडियो रेंटल शॉप चलाने वाले प्रशांत, यानी पच्चा (संचित संजीव) के इर्द-गिर्द घूमती है। जिसे अपने स्वर्गीय पिता से सिरफ़ उनका सामान ही नहीं, बल्कि कुछ और भी विरासत में मिलता है। पिता के गांजा तस्करी के छिपे हुए धंधे का पता चलने पर, पच्चा संगठित अपराध की दुनिया में फंस जाता है। यह फिल्म 25 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है।