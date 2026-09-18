ऑस्कर 2027: भारत से आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुनी गई यह मराठी फिल्म, इफ्फी में भी मिला था खास सम्मान
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 18 Sep 2026 03:43 PM IST
सार
Oscars 2027: मराठी फिल्म 'गोंधळ' को ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना गया है। संतोष दवाखर की इस फिल्म के बारे में यहां सब कुछ जानें।
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विस्तार
मराठी फिल्म 'गोंधल' को ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी दी। इस फिल्म के निर्देशक, लेखक और निर्माता संतोष दवाखर हैं। यह फिल्म 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इसका टीजर 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ रिलीज हुआ था। साउथ के महान संगीतकार इलैयाराजा ने इसका संगीत दिया है।
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कैसी है फिल्म की कहानी?
संतोष दवखर द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके पर आधारित है और इसकी कहानी एक नवविवाहित जोड़े से जुड़ी पारंपरिक रस्म वाली एक रात के इर्द-गिर्द घूमती है। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पी. शेषद्रि ने बताया कि ऑस्कर 2027 के लिए 33 फिल्मों की लिस्ट में से इस फिल्म को चुना गया।
संतोष दवखर द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके पर आधारित है और इसकी कहानी एक नवविवाहित जोड़े से जुड़ी पारंपरिक रस्म वाली एक रात के इर्द-गिर्द घूमती है। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पी. शेषद्रि ने बताया कि ऑस्कर 2027 के लिए 33 फिल्मों की लिस्ट में से इस फिल्म को चुना गया।
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कितनी फिल्मों से था मुकाबला?
ऑस्कर की 2027 की एंट्री के लिए कुल 33 फिल्में सबमिट की गई थीं, जिनमें से 14 हिंदी में थीं। मराठी, तेलुगु और गुजराती में चार-चार फिल्में थीं। तीन फिल्में तमिल में और एक-एक फिल्म मलयालम और नागामीज भाषा में थीं। इनमें एक साइलेंट फिल्म भी शामिल थी। हालांकि आधिकारिक एंट्री के लिए 'गोंधळ' को चुना गया।
ऑस्कर की 2027 की एंट्री के लिए कुल 33 फिल्में सबमिट की गई थीं, जिनमें से 14 हिंदी में थीं। मराठी, तेलुगु और गुजराती में चार-चार फिल्में थीं। तीन फिल्में तमिल में और एक-एक फिल्म मलयालम और नागामीज भाषा में थीं। इनमें एक साइलेंट फिल्म भी शामिल थी। हालांकि आधिकारिक एंट्री के लिए 'गोंधळ' को चुना गया।
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'गोंधळ' लो मिले अवॉर्ड्स
- फिल्म 'गोंधळ' को 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (2025) में बेस्ट डायरेक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक अवॉर्ड मिला
- इस फिल्म को 17वें बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (2026) में FIPRESCI अवॉर्ड भी मिला।
- पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (PIFF) (2026) में, इसने बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमैटोग्राफर दोनों अवॉर्ड जीते।
- इसे 22वें थर्ड आई एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला।
पिछले साल चुनी गई थी 'होमबाउंड'
पिछले साल भारत ने ऑस्कर में अपनी आधिकारिक एंट्री के तौर पर नीरज घेवान की महामारी पर बनी फिल्म 'होमबाउंड' को चुना था। हालांकि, यह फिल्म फाइनल नॉमिनेशन तक नहीं पहुंच पाई थी।
पिछले साल भारत ने ऑस्कर में अपनी आधिकारिक एंट्री के तौर पर नीरज घेवान की महामारी पर बनी फिल्म 'होमबाउंड' को चुना था। हालांकि, यह फिल्म फाइनल नॉमिनेशन तक नहीं पहुंच पाई थी।
पिछले 10 वर्षों में ऑस्कर एंट्री के लिए चुनी गईं भारतीय फिल्में
99वां ऑस्कर समारोह रविवार, 14 मार्च 2027 को आयोजित होगा।
- होमबाउंड (हिंदी)- 2025
- लापता लेडीज (हिंदी)- 2024
- एवरीवन इज ए हीरो (मलयालम)- 2023
- छेल्लो शो (गुजराती)- 2022
- कूझांगल(तमिल)- 2021
- जल्लीकट्टू (मलयालम)- 2021
- गली बॉय (हिंदी)- 2019
- विलेज रॉकस्टार्स (असमिया)- 2018
- न्यूटन (हिंदी)- 2017
- विसारनई(तमिल)- 2016
99वां ऑस्कर समारोह रविवार, 14 मार्च 2027 को आयोजित होगा।