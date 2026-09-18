रामायण: हिंदी वर्जन से कितनी छोटी होगी इंग्लिश में डब हुई फिल्म? इस चीज के लिए किया गया एआई का इस्तेमाल

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रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। यह फिल्म इस साल दिवाली पर बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है और इसके ट्रेलर और 'जय जय राम' गाने ने पहले ही दर्शकों का ध्यान खींचा है। हालांकि फिल्म हिंदी में शूट की गई है, लेकिन इसे इंग्लिश समेत कई भाषाओं में डब करके रिलीज किया जाएगा। खबरों के मुताबिक इंग्लिश वर्जन का रनटाइम ओरिजिनल हिंदी फिल्म से कम होगा।