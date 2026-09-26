ममता कुलकर्णी: 'करण अर्जुन' के गाने पर एक्ट्रेस ने लगाए ठुमके; यूजर ने पूछा- इन्होंने तो संन्यास ले लिया था?

'करण अर्जुन' के गाने पर थिरकीं ममता

ममता कुलकर्णी ने एक डांस वीडियो खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा किया है। इसमें वे फिल्म 'करण अर्जुन' के हिट गाने 'भंगड़ा पाले' पर डांस करती नजर आ रही हैं। इस इवेंट में ममता का एक बार फिर पुराना ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला। बता दें कि साल 1995 में आई फिल्म 'करण अर्जुन' में सलमान खान और शाहरुख खान के साथ काजोल और ममता कुलकर्णी अहम भूमिका में थीं।

