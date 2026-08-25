फिल्म 'राज' की वो अभिनेत्री जो कई साल से हैं लापता, पहाड़ों में बसाया घर; जानें अब कैसी दिखती है कातिल हसीना

साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म 'राज' के दर्शक आज भी दिवाने हैं। फिल्म में डीनू मोरिया और बिपाशा बसु मुख्य किरदारों में थे। वहीं फिल्म में एक और खास रोल था। जो उस दौर कई चर्चित चेहरों में से एक था। जानें कौन हैं वो?

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फिल्म में आदित्य और संंजना के बीच कौन?

फिल्म ‘राज’ फिल्म इंडस्ट्री की एक कामयाब हॉरर फिल्म थी। इसमें संजना का किरदार बिपाशा बसु और डीनू मोरिया ने आदित्या का किरदार निभाया था। इस पति, पत्नि की कहानी में वो की एंट्री ने सबकुछ बदल दिया था। फिल्म में वो का नाम मालिनी था। इस किरदार को मालिनी शर्मा ने निभाया था। इससे उनके स्टार्डम में चार चांद लग गए थे। मगर फिर एक दिन वह फिल्मी दुनिया का गुमनाम सितारा हो गईं।