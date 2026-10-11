महा देवी आदिशक्ति: एनिमेटेड फिल्म का पहला लुक रिलीज, एआई से नहीं; बल्कि हाथों से बनाए एनिमेशन; कब होगी रिलीज?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फिल्म 'महा देवी आदिशक्ति' मां दुर्गा और उनके अलग-अलग रूपों की कहानियों पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मिलिंद नंदनवार ने किया है। वहीं इसकी कहानी लेखक अक्षत गुप्ता ने लिखी है।'महा देवी आदिशक्ति' में मां दुर्गा के कई रूपों और उनसे जुड़ी पौराणिक कहानियों को दिखाया जाएगा। इसमें महिषासुर का वध करने वाली मां महिषासुरमर्दिनी और बुराई का नाश करने वाली मां काली की कहानी भी शामिल है। फिल्म के जरिए दर्शकों को देवी की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत की गाथा देखने को मिलेगी।इस फिल्म का निर्माण अर्था एंटरटेनमेंट एंड एनिमेशन के बैनर तले गौरव मल्होत्रा कर रहे हैं। फिल्म का संगीत श्रेयस पुराणिक ने तैयार किया है। मेकर्स का मकसद भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति को एनिमेशन के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।