वायरल वीडियो: साइरस ने कुक दिलीप को बताया था फ्रॉड, फराह ने अपने अंदाज में दिया कॉमेडियन को जवाब; जानें मामला
Farah Khan: हाल ही में कॉमेडियन साइरस ब्रोचा फिल्ममेकर फराह खान के कुक दिलीप पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और उन्हें फ्रॉड बताया था। अब उनके इस कमेंट पर फराह ने भी जवाब दिया है। जानिए उन्होंने क्या कहा।
विस्तार
साइरस ब्रोचा ने क्या कहा था?
साइरस ब्रोचा ने यूट्यूब टॉक शो 'साइरस सेज' में कॉमेडियन, अभिनेता और इम्प्रोवाइजेशन आर्टिस्ट शांतनु अनाम से बातचीत में कहा था, 'मुझे वह आदमी पसंद नहीं है। वह मुझे इरिटेट करते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि वह हर समय एक्टिंग कर रहे हैं। शुरुआत में एक-दो बार वह अच्छे लगे थे, लेकिन अब मुझे वह फ्रॉड जैसे लगते हैं। मुझे लगता है कि फराह उन्हें बोलने के लिए लाइनें देती हैं और फिर वह वही बोलते हैं, जो उन्हें बोलना होता है। कभी-कभी लगता है कि उनका दिल इसमें नहीं है। उन्हें जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।'
अब फराह ने कॉमेडियन को अपने अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'मैं उसकी जगह आपको रख सकती हूं।' साथ ही फराह ने एक हंसने वाला इमोजी शेयर किया। उनके इस कमेंट पर साइरस ने भी पलटवार करते हुए लिखा, 'कल से आऊं।' अब दोनों के बीच ये नोंक-झोंक कहां तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी।
बता दें कि फिल्ममेकर फराह खान अपने यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग शेयर करती हैं, जिनमें उनके साथ उनके कुक दिलीप भी नजर आते हैं। दोनों के बीच काफी हंसी-मजाक देखने को मिलता है।
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इन वीडियोज में फिल्मी जगत के कई सितारे भी नजर आते हैं। दिलीप के मजाकिया अंदाज, सादगी और फराह के साथ उनकी नोकझोंक को फैंस काफी पसंद करते हैं।
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