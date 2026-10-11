वायरल वीडियो: साइरस ने कुक दिलीप को बताया था फ्रॉड, फराह ने अपने अंदाज में दिया कॉमेडियन को जवाब; जानें मामला

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साइरस ब्रोचा ने क्या कहा था?

साइरस ब्रोचा ने यूट्यूब टॉक शो 'साइरस सेज' में कॉमेडियन, अभिनेता और इम्प्रोवाइजेशन आर्टिस्ट शांतनु अनाम से बातचीत में कहा था, 'मुझे वह आदमी पसंद नहीं है। वह मुझे इरिटेट करते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि वह हर समय एक्टिंग कर रहे हैं। शुरुआत में एक-दो बार वह अच्छे लगे थे, लेकिन अब मुझे वह फ्रॉड जैसे लगते हैं। मुझे लगता है कि फराह उन्हें बोलने के लिए लाइनें देती हैं और फिर वह वही बोलते हैं, जो उन्हें बोलना होता है। कभी-कभी लगता है कि उनका दिल इसमें नहीं है। उन्हें जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।'

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हाल ही में वायरल हो रहे एक वीडियो में कॉमेडियन साइरस ब्रोचा कुक दिलीप पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते और उनसे नफरत करने की बात कहते हुए नजर आ रहे थे। वायरल होने के बाद ये वीडियो फराह खान तक भी पहुंच गया, जिसका जवाब फराह ने अपने खास अंदाज में दिया।