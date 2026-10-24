कॉफी विद करण 9: करण के शो पर पहुंचे वरुण-जान्हवी, सरप्राइज लेकर आया यह अभिनेता; रवि किशन का कैसा कनेक्शन?

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दोनों करण के साथ जमकर मस्ती करते दिखाई देंगे। शो के प्रोमो में वरुण और जान्हवी एक-दूसरे की टांग खींचने के साथ करण जौहर का भी मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अर्जुन कपूर की सरप्राइज एंट्री ने इस एपिसोड को और भी मजेदार बना दिया है। विज्ञापन करण जौहर का पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण सीजन 9' काफी सुर्खियों में बना हुआ है। अभी तक इसके दो एपिसोड आ चुके हैं। पहले एपिसोड में सलमान खान बतौर गेस्ट नजर आए थे और दूसरे एपिसोड में विजय और रश्मिका की जोड़ी दिखाई दी थी। वहीं, अब इसके तीसरे एपिसोड में वरुण धवन और जान्हवी कपूर नजर आने वाले हैं।

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करण ने बंद की थी वरुण और जान्हवी से बातचीत?

शो के प्रोमो में देखने को मिला कि वरुण और जान्हवी उस समय को याद करते हैं, जब करण जौहर ने दोनों से बात करना बंद कर दिया था। जान्हवी बताती हैं कि उस दौरान उनका वजन बढ़ गया था। वहीं वरुण, करण को 'बहुत ड्रामेबाज' बताते हैं।



इतना ही नहीं, वरुण, करण की नकल भी उतारते हैं और उनकी तुलना फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के अमिताभ बच्चन के किरदार से कर देते हैं। वरुण मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'आप के3जी वाले बच्चन बन गए थे... मैं बड़ा हूं, मुझे हक है।'

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अर्जुन कपूर की सरप्राइज एंट्री ने बढ़ाया मजा

शो में मस्ती का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अर्जुन कपूर भी सरप्राइज एंट्री करते हैं। रैपिड फायर राउंड के दौरान जब करण करियर और शादी से जुड़े सवाल करते हैं, तो दोनों में वरुण धवन, अर्जुन कपूर का नाम लेते हैं।



वहीं, जान्हवी कपूर एक मजेदार खुलासा करती हैं। वह बताती हैं कि इंस्टाग्राम पर उनका पसंदीदा अकाउंट रवि किशन का है। इस दौरान जान्हवी रवि किशन का मशहूर डायलॉग 'नाम या दाम... नाम, क्योंकि पैसा तो पीछे-पीछे आएगा मेरे भाई' भी मजेदार अंदाज में बोलती हैं।

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