‘टॉक्सिक’ की शूटिंग के दौरान ही कियारा को मिली थी गुड न्यूज, बताया कैसा था यश और गीतू मोहनदास का रिएक्शन

फिल्म ‘टॉक्सिक’ की शूटिंग के वक्त अभिनेत्री कियारा आडवाणी प्रेगनेंट थी। लिहाजा व्यक्तिगत तौर पर उनका इस फिल्म से गहरा है। फिल्म के प्री रिलीज इवेंट में कियारा ने उस वक्त को याद किया जब उन्होंने यह गुड न्यूज अपने परिवार के बाद अपनी टीम को सुनाई थी।

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