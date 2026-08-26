कोर्ट का बड़ा फैसला, सनी लियोन और उनके पति के खिलाफ चीटिंग केस को किया खारिज, कहा- यह सिर्फ कमर्शियल…’

कोर्ट ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई के दौरान सेशंस कोर्ट ने दस्तावेजों, टैक्स इनवॉइस और दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत को देखा। कोर्ट ने कहा कि इन सभी चीजों से साफ होता है कि विवाद एक कमर्शियल ट्रांसेक्शन से जुड़ा है।

कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मामला सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्त पूरी नहीं होने का है। ऐसे में इसे आपराधिक धोखाधड़ी का मामला नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता चीटिंग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के जरूरी सबूत पेश नहीं कर पाए।