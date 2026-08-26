ऋतिक रोशन के माता-पिता ने मुंबई में 3 साल के लिए लीज पर दिया फ्लैट, किराए से मिलेंगे इतने करोड़ रुपये

राकेश रोशन बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीनराइटर हैं। उन्होंने ‘खून भरी मांग’, ‘कोई मिल गया’ और ‘क्रिश’ फिल्म सीरीज पर भी काम किया है। अब वे एक प्रोपर्टी के चलते फिर से चर्चाओं में आ गए हैं।

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