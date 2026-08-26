फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Hrithik Roshan Parents Lease Out Their Mumbai Flat For 3 Years Earning Crore In Rent

ऋतिक रोशन के माता-पिता ने मुंबई में 3 साल के लिए लीज पर दिया फ्लैट, किराए से मिलेंगे इतने करोड़ रुपये

Wed, 26 Aug 2026 05:11 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 26 Aug 2026 05:11 PM IST
सार

Hrithik Roshan: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के माता-पिता और फिल्ममेकर राकेश रोशन व प्रमिला रोशन ने मुंबई में अपना एक फ्लैट तीन साल के लिए लीज पर दिया है। जानिए इस फ्लैट से उन्हें कितना किराया मिलेगा। 

विज्ञापन
Hrithik Roshan Parents Lease Out Their Mumbai Flat For 3 Years Earning Crore In Rent
ऋतिक-राकेश रोशन - फोटो : एक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राकेश रोशन बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीनराइटर हैं। उन्होंने ‘खून भरी मांग’, ‘कोई मिल गया’ और ‘क्रिश’ फिल्म सीरीज पर भी काम किया है। अब वे एक प्रोपर्टी के चलते फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। 

विज्ञापन

मुंबई के JVPD में है फ्लैट
CRE Matrix द्वारा एक्सेस किए गए संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज के मुताबिक, राकेश रोशन और प्रमिला रोशन ने मुंबई के जुहू-विले पार्ले डेवलपमेंट (JVPD) स्कीम में स्थित अपना फ्लैट असावरी राजोपाध्याय को लीज पर दिया है। यह फ्लैट JVPD के एन.एस. रोड स्थित हिरालय बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर है।

विज्ञापन

लीज एग्रीमेंट 24 अगस्त 2026 को रजिस्टर किया गया था, जबकि इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2026 से हुई है।

Hrithik Roshan Parents Lease Out Their Mumbai Flat For 3 Years Earning Crore In Rent
राकेश रोशन-पिंकी रोशन - फोटो : इंस्टाग्राम-@rakesh_roshan9

हर महीने मिलेगा 5 लाख रुपये किराया

  • एग्रीमेंट के मुताबिक, पहले साल फ्लैट का मासिक किराया 5 लाख रुपये होगा। यानी एक साल में करीब 60 लाख रुपये किराया मिलेगा।
  • दूसरे साल किराए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी और यह बढ़कर 5.25 लाख रुपये प्रति महीना हो जाएगा। इस तरह दूसरे साल में करीब 63 लाख रुपये किराया मिलेगा।
  • तीसरे साल फिर 5 फीसदी बढ़ोतरी के बाद मासिक किराया करीब 5.51 लाख रुपये हो जाएगा। तीसरे साल में इससे करीब 66.15 लाख रुपये की कमाई होगी।
  • इस तरह तीन साल की पूरी लीज अवधि में कुल किराया करीब 1.89 करोड़ रुपये होगा।

Hrithik Roshan Parents Lease Out Their Mumbai Flat For 3 Years Earning Crore In Rent
ऋतिक और राकेश रोशन - फोटो : एक्स

21.75 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट
प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, इस फ्लैट के लिए 21.75 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी तय किया गया है। हालांकि, दस्तावेजों में फ्लैट का कुल एरिया नहीं बताया गया है। राकेश रोशन, प्रमिला रोशन और असावरी राजोपाध्याय से इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए संपर्क नहीं हो सका।

मुंबई की पॉश लोकेशन में आता है JVPD

  • मुंबई का JVPD स्कीम शहर की प्रमुख और महंगी रेजिडेंशियल लोकेशन में से एक माना जाता है।
  • यहां बड़े-बड़े बंगले, हाउसिंग सोसायटी और लग्जरी अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं।
  • यह इलाका लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों का घर रहा है।
  • जुहू और मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स के करीब होने की वजह से यहां प्रीमियम प्रॉपर्टी की मांग भी बनी रहती है।


ये भी पढ़ें- ‘हमारे बीच मुश्किल दौर भी आए’, अनुपम खेर ने किरण खेर संग शादी के 41 साल पूरे होने पर शेयर की खास पोस्ट

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed