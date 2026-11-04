{"_id":"6aeb3e7afe84620660042655","slug":"box-office-collection-jailer-2-slows-down-udta-teer-struggles-as-ranbir-kapoor-ramayana-set-for-release-2026-11-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बॉक्स ऑफिस: धीमी हुई जेलर 2 की रफ्तार, संघर्ष कर रही 'उड़ता तीर'; गुरुवार से होगी इस मच-अवेटेड फिल्म से टक्कर","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन रजनीकांत अभिनीत ‘जेलर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया है। दुनियाभर में कमाई का आंकड़ा 800 करोड़ रुपये पार हो गया है। वहीं उड़ता तीर की कमाई अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है। जानिए इन दोनों फिल्मों का कलेक्शन।

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'उड़ता तीर' कर रही स्ट्रगल

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अभिनीत 'उड़ता तीर' को रिलीज हुए 13 दिन हो गए हैं। अब फिल्म की कमाई लड़खड़ाती नजर आ रही है। फिल्म ने आज बुधवार को खबर लिखे जाने तक 69 लाख का कलेक्शन किया है। वहीं फिल्म का टोटल कलेक्शन 45.74 करोड़ हो गया है।

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'जेलर 2' ने किया इतना कलेक्शन

रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर बीते दिनों शानदार कमाई की। फिल्म ने 800 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। लेकिन अब इसकी कमाई गिरती नजर आ रही है।



आज फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 1.92 करोड़ की कमाई की है। फिल्म को रिलीज हुए 21 दिन हो गए हैं। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 464.97 करोड़ हो गया है। वहीं वर्ल्डवाइड इसने 816.90 करोड़ की कमाई कर ली है।