बॉक्स ऑफिस: धीमी हुई जेलर 2 की रफ्तार, संघर्ष कर रही 'उड़ता तीर'; गुरुवार से होगी इस मच-अवेटेड फिल्म से टक्कर
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 04 Nov 2026 07:47 PM IST
सार
- रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की कमाई अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है।
- वहीं 'उड़ता तीर' की कमाई में भी भारी गिरावट देखने को मिली है।
- इस खबर में जानिए इन फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।
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विस्तार
रजनीकांत अभिनीत ‘जेलर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया है। दुनियाभर में कमाई का आंकड़ा 800 करोड़ रुपये पार हो गया है। वहीं उड़ता तीर की कमाई अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है। जानिए इन दोनों फिल्मों का कलेक्शन।
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'उड़ता तीर' कर रही स्ट्रगल
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अभिनीत 'उड़ता तीर' को रिलीज हुए 13 दिन हो गए हैं। अब फिल्म की कमाई लड़खड़ाती नजर आ रही है। फिल्म ने आज बुधवार को खबर लिखे जाने तक 69 लाख का कलेक्शन किया है। वहीं फिल्म का टोटल कलेक्शन 45.74 करोड़ हो गया है।
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अभिनीत 'उड़ता तीर' को रिलीज हुए 13 दिन हो गए हैं। अब फिल्म की कमाई लड़खड़ाती नजर आ रही है। फिल्म ने आज बुधवार को खबर लिखे जाने तक 69 लाख का कलेक्शन किया है। वहीं फिल्म का टोटल कलेक्शन 45.74 करोड़ हो गया है।
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'जेलर 2' ने किया इतना कलेक्शन
रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर बीते दिनों शानदार कमाई की। फिल्म ने 800 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। लेकिन अब इसकी कमाई गिरती नजर आ रही है।
आज फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 1.92 करोड़ की कमाई की है। फिल्म को रिलीज हुए 21 दिन हो गए हैं। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 464.97 करोड़ हो गया है। वहीं वर्ल्डवाइड इसने 816.90 करोड़ की कमाई कर ली है।
रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर बीते दिनों शानदार कमाई की। फिल्म ने 800 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। लेकिन अब इसकी कमाई गिरती नजर आ रही है।
आज फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 1.92 करोड़ की कमाई की है। फिल्म को रिलीज हुए 21 दिन हो गए हैं। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 464.97 करोड़ हो गया है। वहीं वर्ल्डवाइड इसने 816.90 करोड़ की कमाई कर ली है।
इस फिल्म से मिलेगी टक्कर
'जेलर 2' और 'उड़ता तीर' को गुरुवार से बड़ी टक्कर मिलने वाली है। गुरुवार को रणबीर कपूर की मच-अवेटेड फिल्म रामायण रिलीज हो रही है। फिल्म को लेकर फैंस में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण', 'प्राइम फोकस स्टूडियो' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के तहत बनी है। इसमें रणबीर कपूर के अलावा यश, साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार नजर आएंगे।
ये भी पढ़ें- रामायण: फिल्म के समर्थन में उतरे अल्लू अर्जुन, पोस्ट शेयर कर लिखा खास नोट; कहा- 'यह सिर्फ एक फिल्म नहीं...'
'जेलर 2' और 'उड़ता तीर' को गुरुवार से बड़ी टक्कर मिलने वाली है। गुरुवार को रणबीर कपूर की मच-अवेटेड फिल्म रामायण रिलीज हो रही है। फिल्म को लेकर फैंस में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण', 'प्राइम फोकस स्टूडियो' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के तहत बनी है। इसमें रणबीर कपूर के अलावा यश, साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार नजर आएंगे।
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