अमिताभ बच्चन की बिगड़ी सेहत: 'केबीसी 18' की शूटिंग से लिया अस्थाई ब्रेक, जानें कब करेंगे सेट पर वापसी

मौसम में बदलाव की वजह से आराम की सलाह?

सूत्रों के मुताबिक, बिग बी के फैंस के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि मौसम में बदलाव की वजह से सेहत खराब हुई हो। टीम ने उन्हें आराम करने और ठीक होने के लिए कुछ समय देने का फैसला किया।

बता दें कि बीते दिनों मुंबई के मेयर को ईमेल के जरिए बिग बी के घर को निशाना बनाए जाने की धमकी मिली थी। टाइगर श्रॉफ पर हुए गोलीबारी मामले में भी जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि अमिताभ बच्चन के घर की रेकी भी आरोपियों ने की थी। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि अमिताभ बच्चन के काम से ब्रेक लेने का उनकी सुरक्षा संबधी चिंताओं से लेना-देना नहीं है।

बीते रविवार उन्होंने अपने घर के बाहर फैंस से मुलाकात की थी। इस दौरान वे बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे नजर आए।



सोशल मीडिया पर किया था अपडेट- आराम की सलाह मिली है

बता दें कि अपने 21 अक्तूबर के पोस्ट में बिग बी ने लिखा था कि उन्हें कुछ दिन आराम की सलाह दी गई है। बिग बी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा था, 'क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ दिनों के लिए आराम और संवरने का समय निकालने को कहा गया है, सो कुछ लिख नहीं पा रहा हूं'।



