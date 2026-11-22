दिलजीत दोसांझ: सिंगर के कॉन्सर्ट में रचा गया इतिहास! लवी ने फैन को क्यों दिया जिंदगीभर फ्री टिकट का तोहफा?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 22 Nov 2026 08:18 AM IST
सार
- 'ऑरा इंडिया टूर' 30 अक्तूबर 2026 से शुरू हुआ और यह 19 दिसंबर 2026 तक चलेगा।
- टूर के तहत शनिवार को उनका कॉन्सर्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ।
- दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि उनके कॉन्सर्ट में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं।
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विस्तार
मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' को लेकर चर्चा में हैं। इस टूर के तहत शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कॉन्सर्ट हुआ। इस कॉन्सर्ट में आई भीड़ से दिलजीत दोसांझ काफी खुश हैं। उन्होंने कॉन्सर्ट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इस कॉन्सर्ट में दिलजीत ने अपनी एक फैन को एक बेहतरीन तोहफा दिया है।
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दिलजीत के कॉन्सर्ट में भारी भीड़
दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने कॉन्सर्ट की जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारी भीड़ जुटी है। कॉन्सर्ट के दौरान जश्न का माहौल है। तस्वीरों के कैप्शन में दिलजीत ने लिखा 'इसे देखिए। ऑरा इंडिया टूर में अहमदाबाद में इतिहास दर्ज हो गया।'
दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने कॉन्सर्ट की जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारी भीड़ जुटी है। कॉन्सर्ट के दौरान जश्न का माहौल है। तस्वीरों के कैप्शन में दिलजीत ने लिखा 'इसे देखिए। ऑरा इंडिया टूर में अहमदाबाद में इतिहास दर्ज हो गया।'
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कॉन्सर्ट में कितने लोग आए?
बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगभग 85000 दर्शक जुटे। स्टेडियम में सपोर्ट स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों को मिलाकर कुल 90000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। सुरक्षा के लिए यहां 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस की तीन कंपनियां, BDDS टीमें, क्विक रिस्पॉन्स टीमें, क्राइम ब्रांच और SOG के जवानों को तैनात किया गया
बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगभग 85000 दर्शक जुटे। स्टेडियम में सपोर्ट स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों को मिलाकर कुल 90000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। सुरक्षा के लिए यहां 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस की तीन कंपनियां, BDDS टीमें, क्विक रिस्पॉन्स टीमें, क्राइम ब्रांच और SOG के जवानों को तैनात किया गया
दिलजीत ने फैन को क्या तोहफा दिया?
दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह अपनी एक फैन को एक बेहतरीन तोहफा देते हुए नजर आ रहे हैं। दिलजीत ने फैन को जो तोहफा दिया है, उसमें उस फैन के लिए दिलजीत के जिंदगी भर के सभी कॉन्सर्ट की फ्री टिकटें हैं। दिजीत ने फैन को यह तोहफा इसलिए दिया क्योंकि यह महिला उनके पिछले कई कॉन्सर्ट में पहुंची थीं। दिलजीत के मुताबिक महिला फैन इस साल उनके 7 कॉन्सर्ट में पहुंचीं। वह यूरोप, अमेरिका, वेम्बली और अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में पहुंचीं।
दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह अपनी एक फैन को एक बेहतरीन तोहफा देते हुए नजर आ रहे हैं। दिलजीत ने फैन को जो तोहफा दिया है, उसमें उस फैन के लिए दिलजीत के जिंदगी भर के सभी कॉन्सर्ट की फ्री टिकटें हैं। दिजीत ने फैन को यह तोहफा इसलिए दिया क्योंकि यह महिला उनके पिछले कई कॉन्सर्ट में पहुंची थीं। दिलजीत के मुताबिक महिला फैन इस साल उनके 7 कॉन्सर्ट में पहुंचीं। वह यूरोप, अमेरिका, वेम्बली और अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में पहुंचीं।
ऑरा इंडिया टूर के बारे में जानकारी
बता दें कि दिलजीत दोसांझ ने अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' की शुरुआत दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से 30 अक्तूबर को की थी। टूर के तहत सिंगर का अगला कॉन्सर्ट 27 नवंबर को मुंबई में होगा। यह टूर 19 दिसंबर 2026 तक चलेगा।
बता दें कि दिलजीत दोसांझ ने अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' की शुरुआत दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से 30 अक्तूबर को की थी। टूर के तहत सिंगर का अगला कॉन्सर्ट 27 नवंबर को मुंबई में होगा। यह टूर 19 दिसंबर 2026 तक चलेगा।