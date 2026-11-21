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विज्ञापन शरवरी ने हाल ही में अमर उजाला से बातचीत में एक फिल्म की खराब ओपनिंग के बाद वेदांग के साथ हुई बातचीत का किस्सा साझा किया। इसके अलावा उन्होंने असफलता से उबरने के अपने तरीके, लड़कियों को लेकर समाज की सोच और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बात की। पढ़िए क्या बोलीं शरवरी...

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फिल्म की असफलता पर क्या बोलीं एक्ट्रेस

फिल्म नहीं चलती तो कलाकार पर उसका कितना असर पड़ता है? इस सवाल पर शरवरी कहती हैं, 'फिल्म नहीं चलती तो दुख तो होता ही है। आप इतनी मेहनत करते हैं। इसमें सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, पूरी टीम की मेहनत होती है। फिल्म से लगाव हो जाता है। आप उसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह देखना बंद कर देते हैं। वह आपकी अपनी चीज बन जाती है। फिल्म सफल होती है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके इर्द-गिर्द घूम रही है।'

उन्होंने कहा, 'लेकिन मैं निजी तौर पर बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती हूं। मुझे लगता है कि हमेशा दूसरा मौका होता है। आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा मानना है कि मुझे अपनी फिल्म परिवार और दोस्तों के साथ देखनी है। जब तक मैं उनके साथ फिल्म नहीं देख लेती, मेरे लिए वह फिल्म चल रही होती है। मैं बहुत खुश और सकारात्मक रहती हूं। लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। परिवार के साथ फिल्म देखने और जश्न मनाने के बाद मैं फिल्म का जो भी नतीजा होता है, उसे स्वीकार कर लेती हूं।'

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खराब ओपनिंग पर भी दिया हौसला

शरवरी ने 'मैं वापस आऊंगा' की ओपनिंग का अनुभव भी साझा किया। फिल्म की शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो उन्हें और वेदांग को बुरा लगा था। उस वक्त दोनों ने एक-दूसरे को समझाया कि अभी उम्मीद बाकी है। वह कहती हैं, 'जब 'मैं वापस आऊंगा' की ओपनिंग अच्छी नहीं हुई थी, तब हमें बहुत बुरा लगा था। मुझे याद है, वेदांग और मैं इस बारे में बात कर रहे थे। हम दोनों को वाकई बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन एक-दूसरे को समझा रहे थे कि अभी कुछ भी हो सकता है। लोग कह रहे थे कि फिल्म अच्छी है, इसलिए हमें उम्मीद थी कि आगे चीजें बदल सकती हैं। मन में बुरा तो लग रहा था, लेकिन हम एक-दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे।'

वह आगे बताती हैं, 'मुझे याद है, सोमवार को चीजें बदलने लगी थीं। ओपनिंग अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन दो दिन बाद फिल्म ने रफ्तार पकड़ ली। हमने एक अलग ही दुनिया देखी। फिल्म की शुरुआत भले ही धीमी रही ..लेकिन बाद में उसका ग्राफ तेजी से ऊपर गया।'

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एक्ट्रेस ने बताई लड़कियों की चुनौतियां

फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में शरवरी एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हैं, जो अपने काम को लेकर गंभीर है और परिवार की जिम्मेदारी भी उठाती है। अपने फैसलों पर कायम रहने वाली ऐसी लड़कियों को असल जिंदगी में कई बार 'ट्रबल मेकर' कह दिया जाता है। शरवरी भी मानती हैं कि लड़कियों और लड़कों के लिए समाज के पैमाने अलग हैं।

इस बारे में वह कहती हैं, 'मैं बहुत प्रगतिशील परिवार से आती हूं, इसलिए मैंने खुद ऐसा अनुभव नहीं किया है। लेकिन मेरी बहुत सारी सहेलियों के साथ ऐसा हुआ है। अगर आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो कई बार लोग आपको ट्रबल मेकर कहने लगते हैं। दुर्भाग्य से ये शब्द लड़कों के लिए इस्तेमाल नहीं होते। उनके लिए तो महत्वाकांक्षी होना सामान्य बात है।'

शरवरी ने कहा कुछ तो लोग कहेंगे

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि समाज बदल चुका है। वरना हर लड़की पढ़-लिखकर काम पर क्यों जाती? इसका श्रेय हमारे माता-पिता को जाता है। उन्होंने अपने समय में संघर्ष करके बेटियों को पढ़ाया-लिखाया और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ बदलाव लाएं और उनके लिए कुछ करें। अब लोगों को जो कहना है, कहेंगे... कुछ तो लोग कहेंगे।'