{"_id":"6ab9e3ac0913bf94dd018d07","slug":"kartik-aaryan-returns-to-london-captain-india-sets-after-national-award-win-2026-09-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कार्तिक आर्यन: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद लंदन क्यों गए अभिनेता? खास है वजह","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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दरअसल, कार्तिक ने अपनी फिल्म 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी है। सेट पर लौटते ही टीम ने कार्तिक का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी जीत का जश्न केक काटकर मनाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा रही हैं। विज्ञापन 22 सितंबर को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अभिनेता कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला। इस पुरस्कार को जीतने के बाद एक्टर इसे लेकर सीधा लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे थे और अब वह लंदन चले गए हैं।

टीम ने पोस्ट में लिखी ये बात

टीम ने कार्तिक का स्वागत करते हुए एक पोस्ट शेयर की। इसमें लिखा था, 'वेलकम बैक कैप्टन कार्तिक आर्यन। टीम 'कैप्टन इंडिया' को आपको सेट पर वापस देखकर बहुत गर्व हो रहा है और हम सेलिब्रेशन करना बंद नहीं कर सकते। एक नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ अब एक नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर भी इस फिल्म का हिस्सा है।'



वीडियो में कार्तिक केक काटते हुए नजर आए। इस दौरान पूरी टीम ने तालियां बजाकर और चीयर करके इस खास पल को सेलिब्रेट किया। बता दें कि 'कैप्टन इंडिया' का निर्देशन शिमित अमीन कर रहे हैं। एक सितंबर से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है।

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पांच साल से क्यों लटकी है 'कैप्टन इंडिया'? ‘कैप्टन इंडिया’ का साल 2021 में हुआ था। तब फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता करने वाले थे।

फिल्म में कार्तिक भारतीय वायुसेना के पायलट की भूमिका में नजर आने वाले थे।

कहानी भारत के एक बड़े मानवीय निकासी अभियान से प्रेरित बताई गई, जिसमें हजारों लोगों को संकट के बीच सुरक्षित निकालने की कोशिश की जाती है।

फिर प्रोड्यूसर सुभाष काले ने आरोप लगाया कि इसकी कहानी 'ऑपरेशन यमन' से मिलती-जुलती है।

हालांकि, बाद में विवाद सुलझ गया। बस फिर फिल्म में एक बड़ा बदलाव हुआ। हंसल मेहता की जगह शिमित ने निर्देशन की कमान संभाल ली।

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