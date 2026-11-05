करिश्मा कपूर: मीरा और करीना को साथ देख उड़े 'लोलो' के होश, बेबो से पूछा सवाल; हंसी नहीं रोक पाए सैफ अली खान

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विज्ञापन अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने हाल ही में करीना कपूर खान और शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत की मुलाकात को लेकर हो रही चर्चा पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल, करीना कपूर के शो 'व्हाट वीमेन वॉन्ट' में मीरा राजपूत के आने के बाद से ही दोनों की मुलाकात चर्चा में रही। अब इस पूरे मामले पर करिश्मा का मजेदार रिएक्शन सामने आया है।

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क्या बोलीं करिश्मा कपूर

यह बातचीत 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के दौरान हुई। शो में करीना कपूर अपने पति और अभिनेता सैफ अली खान के साथ पहुंची थीं। वहां, होस्ट करण जौहर ने अचानक करिश्मा कपूर को फोन लगा दिया। करिश्मा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनसे किस बारे में बात होने वाली है। जब करीना ने उनसे पूछा कि वह क्या कर रही हैं, तो करिश्मा ने कहा, 'मैं बस तुम्हें और मीरा को देख रही हूं। हर जगह। हर कोई पूछ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है?'



इस पर करीना ने तुरंत बात साफ करते हुए कहा कि मीरा उनके शो 'व्हाट वीमेन वॉन्ट' में आई थीं। इसके बाद करिश्मा ने कहा, 'अच्छा, बहुत प्यारा है।' फिर करण जौहर ने करिश्मा को बताया कि वह (करीना) 'कॉफी विद करण' में हैं, यह सुनने के बाद करिश्मा ने हैरानी जताते हुए कहा, 'अरे नहीं! तुम सब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?'



इस दौरान सैफ अली खान भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी इस जोड़ी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और हंसते हुए कहा कि वह भी सोच रहे थे कि आखिर यह सब किस दिशा में जा रहा है।

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