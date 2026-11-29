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भारत में इस सीरीज का इंतजार कर रहे दर्शकों को निराशा हो सकती है। दरअसल, नेटफ्लिक्स ने इस पाकिस्तानी सीरीज को भारत में रिलीज नहीं करने का फैसला लिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सीरीज भारतीय दर्शकों के लिए प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगी।रिपोर्ट के अनुसार, नेटफ्लिक्स ने यह फैसला सरकार की ओर से 2025 में जारी की गई उस एडवाइजरी के बाद लिया है, जिसमें पाकिस्तानी मूल के कंटेंट को लेकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई संगठनों ने भी इस सीरीज की रिलीज का विरोध किया था और कार्रवाई की चेतावनी दी थी।मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, नेटफ्लिक्स की टीम इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों के संपर्क में थी। इसके बाद सीरीज को भारत में रिलीज नहीं करने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, इसे नेटफ्लिक्स के आगामी कंटेंट की सूची से भी हटा दिया गया है।हालांकि, भारत में कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कंटेंट उपलब्ध है, लेकिन नेटफ्लिक्स का यह फैसला दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए लिया गया है।