जो बचे हैं संग समेट लो: भारत में रिलीज नहीं होगी पाकिस्तानी सीरीज, विरोध के बाद OTT प्लेटफॉर्म का बड़ा फैसला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 29 Nov 2026 04:57 PM IST
सार
- Jo Bachay Hain Sang Samait Lo: पाकिस्तानी वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' इन दिनों चर्चा में है।
- अब इस सीरीज के भारत में रिलीज होने को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है।
- जानिए क्या है पूरा मामला और इस पर नया अपडेट क्या है।
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विस्तार
पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान और माहिरा खान की आगामी वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। ये सीरीज 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी थी। लेकिन अब इसकी रिलीज पर बड़ा अपडेट सामने आया है।
ओटीटी प्लेटफॉर्म का बड़ा फैसला
भारत में इस सीरीज का इंतजार कर रहे दर्शकों को निराशा हो सकती है। दरअसल, नेटफ्लिक्स ने इस पाकिस्तानी सीरीज को भारत में रिलीज नहीं करने का फैसला लिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सीरीज भारतीय दर्शकों के लिए प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, नेटफ्लिक्स ने यह फैसला सरकार की ओर से 2025 में जारी की गई उस एडवाइजरी के बाद लिया है, जिसमें पाकिस्तानी मूल के कंटेंट को लेकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई संगठनों ने भी इस सीरीज की रिलीज का विरोध किया था और कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
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मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, नेटफ्लिक्स की टीम इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों के संपर्क में थी। इसके बाद सीरीज को भारत में रिलीज नहीं करने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, इसे नेटफ्लिक्स के आगामी कंटेंट की सूची से भी हटा दिया गया है।
हालांकि, भारत में कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कंटेंट उपलब्ध है, लेकिन नेटफ्लिक्स का यह फैसला दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए लिया गया है।
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ओटीटी प्लेटफॉर्म का बड़ा फैसला
भारत में इस सीरीज का इंतजार कर रहे दर्शकों को निराशा हो सकती है। दरअसल, नेटफ्लिक्स ने इस पाकिस्तानी सीरीज को भारत में रिलीज नहीं करने का फैसला लिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सीरीज भारतीय दर्शकों के लिए प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगी।
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रिपोर्ट के अनुसार, नेटफ्लिक्स ने यह फैसला सरकार की ओर से 2025 में जारी की गई उस एडवाइजरी के बाद लिया है, जिसमें पाकिस्तानी मूल के कंटेंट को लेकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई संगठनों ने भी इस सीरीज की रिलीज का विरोध किया था और कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
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मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, नेटफ्लिक्स की टीम इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों के संपर्क में थी। इसके बाद सीरीज को भारत में रिलीज नहीं करने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, इसे नेटफ्लिक्स के आगामी कंटेंट की सूची से भी हटा दिया गया है।
हालांकि, भारत में कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कंटेंट उपलब्ध है, लेकिन नेटफ्लिक्स का यह फैसला दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए लिया गया है।
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ट्रेलर रिलीज होने के बाद शुरु हुआ था विरोध
दरअसल, नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद भारत में इसका विरोध शुरू हो गया था।
भारत के दो फिल्म संगठनों- ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने सीरीज पर आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसे भारत में बैन करने की मांग की।
दरअसल, नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद भारत में इसका विरोध शुरू हो गया था।
भारत के दो फिल्म संगठनों- ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने सीरीज पर आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसे भारत में बैन करने की मांग की।
क्या है 'जो बचे हैं संग समेट लो' की कहानी?
- 'जो बचे हैं संग समेट लो' को मोमिना दुरैद ने बनाया, निर्देशित और प्रोड्यूस किया है।
- इस सीरीज को बनने में करीब आठ साल लगे हैं।
- यह सीरीज पाकिस्तानी लेखिका फरहत इश्तियाक के साल 2013 में आए इसी नाम के चर्चित उर्दू उपन्यास पर आधारित है।
- सीरीज में 6 प्रेम कहानियां दिखाई जाएंगी।
- सीरीज में फवाद खान, माहिरा खान और सनम सईद के अलावा अहद रजा मीर, इक़रा अजीज, हानिया आमिर और हमजा अली अब्बासी जैसे कलाकार नजर आएंगे।
पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी कंटेंट पर लगी थी रोक
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- गौरतलब है कि साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सभी तरह के सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर रोक लगा दी गई थी।
- इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने भी अपने सिनेमाघरों में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर बैन लगा दिया था।
- पिछले साल दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष के बाद भारत सरकार ने देश में यूट्यूब पर पाकिस्तानी कंटेंट की पहुंच को भी ब्लॉक कर दिया था।
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