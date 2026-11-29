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दरअसल, वीकेंड का वार के दौरान सलमान ने स्काउट ओपी को उस वीडियो को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा किया, जिसमें उन्होंने लव पर उन्हें बहकाने और अपनी बातों में उलझाने का आरोप लगाया था। सलमान ने कहा कि स्काउट ने पूरे मामले का दोष लव पर डाल दिया और इस में लव की छवि को भी नुकसान पहुंचाया। विज्ञापन 'बिग बॉस 20' का शनिवार का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। शो में जहां सलमान खान कनिका, काजी समेत कई कंटेस्टेंट्स की हरकतों पर जमकर क्लास लगाते नजर आए, वहीं स्काउट को भी होस्ट के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।

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गुस्से में नजर आए होस्ट सलमान खान

एक प्रोमो में देखने को मिला कि सलमान खान ने स्काउट से कहा कि तुम्हें पता है भाई-बहन के रिश्ते का मतलब क्या है। जब मैंने ये देखा तो मैं हैरान रह गया। इसे करैक्टर शमिंग कहते हैं। इसके बाद स्काउट कहते हैं कि सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, तभी होस्ट गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही है।



सलमान यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि तुमने लव की छवि को खराब कर दिया है। फिर स्काउट कहते हैं कि नहीं सर मैं इसे नहीं मानूंगा। तभी अभिनेता गुस्से में कहते हैं कि अरे ये मैंने किया है क्या स्काउट, ये बातें मैंने की है क्या। तुमने और गुल्लू ने ये बातें की हैं। वो लड़की तुम्हारी वजह से कितना झेल रही है।

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