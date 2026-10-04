कपिल शर्मा: क्या कॉमेडियन ने समय पर किया तंज? कहा- ये सीख रहे हैं कि क्या नहीं बोलना है, ताकि जेल न जाना पड़े

विज्ञापन





बातचीत तब और दिलचस्प हो गई जब तमन्ना भाटिया ने कपिल से पूछा कि क्या नए कॉमेडियन ने उनसे और मनीष जैसे कलाकारों से रोस्टिंग की कला सीखी है। इस मामले पर कपिल के जवाब ने लोगों का ध्यान खींचा है।

विज्ञापन

नई फिल्म 'द वन' के प्रमोशन के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में पहुंचे। यहां उन्होंने इस मामले पर बात की कि कॉमेडी और रोस्टिंग की क्या सीमा होनी चाहिए। 'द वन' के कलाकारों ने कपिल शर्मा और उनकी टीम की इसलिए तारीफ की कि वे बिना अभद्र भाषा के कॉमेडी करते हैं।