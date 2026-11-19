'उनकी उपलब्धियां लाखों युवा भारतीयों को सपने देखने का साहस दे सकती हैं'

आयुष्मान खुराना ने लिखा, 'जब वह मैदान पर क्रिकेट का बल्ला घुमाते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी हमें याद दिलाते हैं कि भविष्य उन लोगों का है, जो अलग तरह से सोचते हैं। वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं'।

एक्टर ने लिखा है, 'वैभव बदलते भारत को दिखाते हैं। 14 साल की उम्र में इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बनने से लेकर ठीक एक साल बाद 2026 में रिकॉर्ड बनाने वाले मैचों में भारत को रिप्रेजेंट करने तक, उनका तेजी से बढ़ता सफर हमें दिखाता है कि प्रतिभा कहीं से भी निकल सकती है'।

आयुष्मान खुराना का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी का सफर और उनकी उपलब्धियां लाखों युवा भारतीयों को बड़े सपने देखने का साहस भी दे सकती हैं।