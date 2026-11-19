कहां जुड़ रहे फिल्मों के तार?

फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ का बुधवार को ट्रेलर सामने आया। इसमें दिखाया गया कि प्रेम (आयुष्मान खुराना) अपनी परिवार सहित अपनी पत्नी ‘पूर्वा’ (शरवरी) के घर जाने का फैसला करता है। वहीं ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में भी कपल शादी से पहले 6 महीने एक दूसरे के घर जाकर रहते हैं।

क्या था ट्रेलर में खास?

हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। इस पौने चार मिनट के ट्रेलर में दिखाया गया है कि आयुष्मान खुराना शरवरी वाघ से शादी करना चाहते हैं। मगर शादी में एक दिक्कत है। शरवरी अपना घर छोड़कर अपने ससुराल नहीं जाना चाहती हैं। उनके मुताबिक उनके घर में सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। सभी की जिम्मेदारी शरवरी पर है।