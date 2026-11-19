तस्वीरों में क्या है खास?

अपने भाई शिवजीत की शादी में सागरिका पति और बच्चे के साथ खास अंदाज में शिरकत करने पहुंचीं। उनके लुक्स की फैंस के बीच काफी चर्चा हो रही हैं। सागरिका ने सिल्वर वर्क वाली मरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। वहीं उन्होंने पर्ल हैवी ज्वेलरी से अपने लुक को चार चांद लगाए। उनके पति जहीर ने ब्लैक कलर की शेरवानी और लाल रंग की पगड़ी पहन रखी थी। देखते ही देखते कपल का यह रॉयल लुक इंटरनेट पर वायरल हो गया।