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बता दें कि गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में जगह बनाने वाली 'बाघुनी' इस साल की इकलौती ओड़िया फिल्म है। फिल्म के निर्देशक जितेंद्र मिश्रा ने इसे ओड़िया सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। वहीं, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी फिल्म की पूरी टीम को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। विज्ञापन ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने वाली ओड़िया फिल्म 'बाघुनी' ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। फिल्म को 57 वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गाला प्रीमियर के लिए चुना गया है।

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मुख्यमंत्री ने जाहिर की खुशी

मुख्यमंत्री माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि जब ओड़िया कहानी वैश्विक मंच पर पहुंचती है, तो सिर्फ एक फिल्म ही नहीं जाती, बल्कि उसके साथ ओडिशा की संस्कृति, विरासत और पहचान भी दुनिया तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की उपलब्धियां राज्य की सांस्कृतिक कहानियों को सीमाओं के पार ले जाती हैं और ओड़िया सिनेमा के सफर में एक नया अध्याय जोड़ती हैं।



क्या है फिल्म की कहानी?

सच्ची घटनाओं से प्रेरित 'बाघुनी' ओडिशा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक संवेदनशील कहानी है। फिल्म की कहानी 11 साल की मिनी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक छोटे से गांव में रहती है और 'बाघ नाचा' (बाघ नृत्य) में कलाकार बनने का सपना देखती है। यह पारंपरिक लोकनृत्य अब तक मुख्य रूप से पुरुषों तक ही सीमित रहा है। ऐसे में मिनी का इस क्षेत्र में कदम रखने का सपना समाज की पुरानी सोच और परंपराओं को चुनौती देता है।

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हजारों बच्चों के ऑडिशन के बाद चुनी गई सब्यसाची

फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे मिनी तमाम सामाजिक बंदिशों और लैंगिक भेदभाव के बावजूद अपने सपने को पूरा करने के लिए हिम्मत जुटाती है। इस दौरान उसकी यात्रा के जरिए महिला सशक्तीकरण, सांस्कृतिक पहचान और अपने भविष्य के फैसले खुद लेने के अधिकार जैसे मुद्दों को उठाया गया है।



फिल्म में ओड़िया सिनेमा के चर्चित अभिनेता सब्यसाची मिश्रा भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ बाल कलाकारों की टीम है, जिन्हें ओडिशा के हजारों बच्चों के बीच कई चरणों में हुए ऑडिशन के बाद चुना गया।

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