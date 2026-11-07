{"_id":"6aeeec5a96f84f3697097f7a","slug":"kamal-haasan-birthday-daughter-shruti-akshara-and-mohanlal-wishes-with-special-message-2026-11-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कमल हासन का जन्मदिन: 'आप सबसे अनमोल हैं', श्रुति और अक्षरा ने पिता को किया विश; मोहनलाल ने लिखी ये खास बात","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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अभिनय के अलावा निर्देशन, लेखन और फिल्म निर्माण में भी कमल हासन ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अब उनके इस खास दिन पर फैंस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दे रही हैं, लेकिन इस मौके पर सबसे ज्यादा ध्यान उनकी बेटियों अक्षरा हासन और श्रुति हासन के खास सोशल मीडिया पोस्ट ने खींचा है। विज्ञापन भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कमल हासन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी शानदार अदाकारी, दमदार व्यक्तित्व और सिनेमा के प्रति बेमिसाल जुनून के लिए पहचाने जाने वाले कमल हासन ने दशकों से दर्शकों के दिलों पर राज किया। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए।

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अक्षरा ने पापा को बताया दोस्त और प्रेरणा

कमल हासन की छोटी बेटी अक्षरा हासन ने अपने पिता के लिए बेहद खूबसूरत अंदाज में जन्मदिन का संदेश लिखा। अक्षरा ने अपने पोस्ट में लिखा, 'जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे अपने सांडियार! पिता तो कोई भी बन सकता है, लेकिन हर किसी में एक अच्छा पिता, दोस्त और प्रेरणा बनने की खूबी नहीं होती। जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे बापूजी।'

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श्रुति ने बताया क्यों हैं कमल हासन सबसे खास?

वहीं, श्रुति हासन ने अपने पिता के साथ दो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे अप्पा। मुझे लगता है कि आपको यह बात अच्छी लगेगी कि मैं यहां सोशल मीडिया पर यह बताने के लिए बहुत लंबी-चौड़ी बातें नहीं करती कि मैं आपसे इतना प्यार क्यों करती हूं। हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि मैंने हमेशा आपकी सलाह मानी हो।'



उन्होंने आगे लिखा, 'आज सुबह मैंने आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया था। आपने सबसे पहले मुझे उस फिल्म के बारे में बताया, जो आपने हाल ही में देखी थी। इसके बाद आपने विस्तार से समझाया कि आपको वह फिल्म इतनी पसंद क्यों आई।'



फिर श्रुति ने पिता के सिनेमा के प्रति जुनून की तारीफ करते हुए लिखा, 'सिनेमा की दुनिया में इतने साल बिताने के बाद भी फिल्मों के लिए आपका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ है। आप आज भी उसी जादुई जिंदगी को उसी जुनून के साथ जीते हैं और अपने काम के जरिए हमें खूबसूरत तोहफे देते हैं। जिस छोटे बच्चे ने पहली बार फिल्म के सेट पर सिनेमा की रोशनी देखी थी, उसके अंदर का उत्साह आज भी जिंदा है। आप सच में सबसे अनमोल हैं। आप एक ऐसे हीरे हैं, जिसकी चमक सिर्फ आपकी अपनी है।'

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