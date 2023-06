कमल हासन ने अपनी नई फिल्म के लिए एच विनोथ से मिलाया हाथ

साउथ के दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने निर्देशक एच विनोथ के साथ अपनी आगामी फिल्म की घोषणा की है। अभिनेता ने अपनी अगली फिल्म के लिए ‘थुनिवु’ निर्देशक के साथ एक टीम बनाई है, जिसकी आधिकारिक घोषणा मंगलवार को की गई है। इस फिल्म को किसानों पर आधारित सामाजिक रूप से सशक्त बताया जा रहा है। अभिनेता और निर्देशक ने किसानों की मौजूदगी में फिल्म के बारे में घोषणा की है।

Director H. Vinoth and Ulaganayagan Kamal Haasan meeting along with the committee members of Nel Jayaraman Traditional Rice Conservation Center.



Two socially responsible citizens Ulaganayagan Kamal Haasan and Director H.Vinoth join hands together for an upcoming project #KH233… pic.twitter.com/shoKFCikQn