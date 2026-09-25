इंडियन आइडल 17: सिंगिंग रियलिटी शो में फिर लौटे हिमेश रेशमिया, मेकर्स ने किया बड़ा एलान; नए सीजन की दिखी झलक

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‘इंडियन आइडल 17’ में हिमेश रेशमिया की वापसी

हिमेश रेशमिया का ‘इंडियन आइडल’ के साथ पुराना रिश्ता रहा है। वह शो के कई सीजन में जज की भूमिका निभा चुके हैं। शो के दौरान उनका अलग अंदाज और कंटेस्टेंट्स को प्रोत्साहित करने का तरीका दर्शकों को काफी पसंद आया है। अब सीजन 17 में उनकी वापसी से जजिंग पैनल पर एक बार फिर उनका जाना-पहचाना अंदाज देखने को मिलेगा।

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‘इंडियन आइडल’ शो के आने वाले 17वें सीजन का नया प्रोमो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने जारी किया है, जिसमें हिमेश की वापसी की जानकारी सामने आई है। नए सीजन को शो के लिए एक खास और बड़े अध्याय के तौर पर पेश किया जा रहा है।