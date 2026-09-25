इंडियन आइडल 17: सिंगिंग रियलिटी शो में फिर लौटे हिमेश रेशमिया, मेकर्स ने किया बड़ा एलान; नए सीजन की दिखी झलक
Indian Idol Season 17: पॉपुलर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया एक बार फिर सिंगिंग रियलिटी शो ‘इंडियन आइडल’ के जज के तौर पर वापसी करने जा रहे हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।
विस्तार
‘इंडियन आइडल 17’ में हिमेश रेशमिया की वापसी
हिमेश रेशमिया का ‘इंडियन आइडल’ के साथ पुराना रिश्ता रहा है। वह शो के कई सीजन में जज की भूमिका निभा चुके हैं। शो के दौरान उनका अलग अंदाज और कंटेस्टेंट्स को प्रोत्साहित करने का तरीका दर्शकों को काफी पसंद आया है। अब सीजन 17 में उनकी वापसी से जजिंग पैनल पर एक बार फिर उनका जाना-पहचाना अंदाज देखने को मिलेगा।
25 सितंबर को जारी हुए शो के ऑफिशियल प्रोमो में नए सीजन की झलक देखने को मिली। इस प्रोमो में लगातार सफलता और प्रतियोगिता में आगे बढ़ने पर जोर दिया गया है। प्रोमो के साथ मेकर्स ने लिखा, 'सिर्फ एक बार जीतना काफी नहीं होता, बार-बार जीतना पड़ता है। तैयार हो जाइए इंडियन आइडल का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल न्यू सीजन, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट और सोनी लिव पर।'
- ‘इंडियन आइडल 17’ में देशभर से नए और टैलेंटेड सिंगर्स को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा।
- नए सीजन के ऑडिशन और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
- शो का प्रसारण सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर होगा और इसे सोनी लिव पर भी स्ट्रीम किया जाएगा।
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