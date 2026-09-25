‘मैं बहुत पॉपुलर था, लेकिन वे नहीं’, अरिजीत से तुलना कर अभिजीत सावंत ने दिया बड़ा बयान, सफर पर की खुलकर बात

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हाल ही में फिल्मीग्यान से बातचीत में अभिजीत ने कहा, '2005 के बाद अरिजीत लाइमलाइट से दूर रहे। कम से कम 10 साल तक, इसे आप किस्मत कह सकते हैं, वह म्यूजिक स्टूडियो में जाते रहे और बड़े-बड़े म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया। वह सिंगर के तौर पर नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर और प्रोग्रामर के तौर पर काम कर रहे थे।'वहीं, अभिजीत 2005 में ‘इंडियन आइडल’ जीतने के बाद घर-घर में पहचाने जाने लगे थे। उन्हें बतौर विनर एक करोड़ रुपये और सोनी के साथ एक एल्बम डील भी मिली थी। दूसरी तरफ अरिजीत वापस म्यूजिक स्टूडियो चले गए और काफी समय तक लाइमलाइट से दूर रहकर अपना अनुभव बढ़ाते रहे।अभिजीत ने आगे कहा, 'उन्होंने बिल्कुल शुरुआत से अपना सफर शुरू किया और उस समय उन्हें कोई नहीं जानता था।'