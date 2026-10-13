रणदीप हुड्डा: एक्टर ने याद किए ‘मैचबॉक्स’ की शूटिंग के दिन, जॉन सीना के साथ साझा की तस्वीर

अभिनेता रणदीप हुड्डा ने मंगलवार को अपनी हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म 'मैचबॉक्स: द मूवी' के सेट से कई तस्वीरें साझा कीं। इस पोस्ट में उन्होंने हॉलीवुड स्टार जॉन सीना के साथ ली गई फोटो भी शेयर की।

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पोस्ट की गई तस्वीरों में खास क्या?

रणदीप हुड्डा ने सोशल मीडिया पर अपनी हॉलीवुड फिल्म की बीटीएस तस्वीरें फैंस के लिए साझा कीं। इसमें कई जगह वह पत्नी लिन और फिल्म के बाकी एक्टर्स के साथ एंजॉय करते नजर आए। वहीं दूसरी खास फोटो में वह स्टार जॉन सीना के साथ भी दिखाई दिए। इस फोटो में दोनों ही अभिनेता काफी खुश नजर आ रहे थे।